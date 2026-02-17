HOYSuscripcion LR Focus

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

En una reciente entrevista, la jugadora señaló que el vóley peruano es más pasional en comparación a la liga de Portugal.

Mariane Casas llegó al Perú para jugar en Rebaza Acosta este 2026. Foto: composición LR/Latina Deportes
Mariane Casas llegó al Perú para jugar en Rebaza Acosta este 2026. Foto: composición LR/Latina Deportes

Con el transcurso de los años, la Liga Peruana de Vóley ha ganado posicionamiento en Sudamérica. El gran nivel de los equipos y el rigor del torneo han generado que las jugadoras vean al Perú como un destino atractivo. Justamente, una de las voleibolistas que llegó a nuestro país este 2026 es Mariane Casas, actual bloqueadora de Rebaza Acosta.

En diálogo con el programa 'Somos Vóley', la brasileña impactó al asegurar que el torneo peruano es ampliamente más competitivo que el campeonato portugués. Asimismo, explicó cuáles son las razones por las que le agrada la LPV.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato

lr.pe

Mariane Casas explica por qué el vóley peruano es más competitivo que el portugués

Mariane Casas admitió que le sorprendió el gran nivel de la Liga Peruana de Vóley. Si bien reconoce que el vóley de Portugal también tiene aspectos positivos, enfatizó en que el de nuestro país es más competitivo y pasional.

"Sí, es más competitiva que Portugal. Me sorprendió mucho. El voleibol portugués es bueno, la estructura es buena, los coliseos son buenos, pero creo que acá (Perú) es más competitivo. Me agrada más. Es más caliente, queremos ganar siempre. Allá (en Portugal) es más tranquilo. La hinchada también es tranquila", declaró.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: No me gusta que mi arquero sea figura

lr.pe

¿Cómo va Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?

Así va la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026. Rebaza Acosta marcha en la novena posición del torneo con 15 puntos.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
2.Universitario1715247:1444
4.Regatas Lima1810838:3327
5.Atlético Atenea179836:3228
6.Deportivo Géminis179832:3025
7.Circolo Sportivo Italiano1771028:3722
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614
