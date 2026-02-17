Con el transcurso de los años, la Liga Peruana de Vóley ha ganado posicionamiento en Sudamérica. El gran nivel de los equipos y el rigor del torneo han generado que las jugadoras vean al Perú como un destino atractivo. Justamente, una de las voleibolistas que llegó a nuestro país este 2026 es Mariane Casas, actual bloqueadora de Rebaza Acosta.

En diálogo con el programa 'Somos Vóley', la brasileña impactó al asegurar que el torneo peruano es ampliamente más competitivo que el campeonato portugués. Asimismo, explicó cuáles son las razones por las que le agrada la LPV.

Mariane Casas explica por qué el vóley peruano es más competitivo que el portugués

Mariane Casas admitió que le sorprendió el gran nivel de la Liga Peruana de Vóley. Si bien reconoce que el vóley de Portugal también tiene aspectos positivos, enfatizó en que el de nuestro país es más competitivo y pasional.

"Sí, es más competitiva que Portugal. Me sorprendió mucho. El voleibol portugués es bueno, la estructura es buena, los coliseos son buenos, pero creo que acá (Perú) es más competitivo. Me agrada más. Es más caliente, queremos ganar siempre. Allá (en Portugal) es más tranquilo. La hinchada también es tranquila", declaró.

¿Cómo va Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?

Así va la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026. Rebaza Acosta marcha en la novena posición del torneo con 15 puntos.