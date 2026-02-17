HOYSuscripcion LR Focus

Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

Alberto Gamero, entrenador de Deportivo Cali, indicó que su equipo logró una victoria ante Atlético Nacional gracias a las intervenciones del arquero de la selección peruana.

Pedro Gallese afronta su primera experiencia en el fútbol colombiano. Foto: composición LR/Win Sports/Deportivo Cali
Pedro Gallese sigue brillando en Colombia y su notable actuación contra Atlético Nacional fue destacada desde diversos sectores. El experimentado arquero de la selección peruana se lució con varias atajadas que fueron determinante para el triunfo 1-0 por la sétima jornada del Torneo Apertura.

Uno de los que elogió el desempeño del popular 'Pulpo' fue su entrenador. Alberto Gamero, que es muy cuestionado por los resultados de su equipo, indicó que gracias a su portero lograron quedarse con el triunfo.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: 'Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato'

DT de Deportivo Cali elogia a Pedro Gallese tras partidazo en Colombia

El experimentado estratega de 62 años resaltó las intervenciones del mundialista peruano; sin embargo, indicó que no le gusta que su arquero se convierta en la figura del partido.

"Afortunadamente tuvimos en Pedro... A veces digo yo: 'ahí están los 3 puntos con las jugadas de Pedro'. Eso hace parte de un trabajo en común. Cuando nosotros nos equivocamos, está él; cuando él se equivoca, están los de arriba. Lo que menos queremos es que nuestro arquero salga figura (...)", manifestó en conferencia de prensa.

"No me gusta que mi arquero sea figura, me gusta que intervenga en determinados momentos, pero no que nos estén llegando y llegando. Nacional tuvo una llegada donde él (Gallese) estuvo muy atento en su labor", agregó.

PUEDES VER: Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: 'Decisión del técnico'

Pedro Gallese respalda al técnico Alberto Gamero

Apenas finalizó el cotejo contra Atlético Nacional, Pedro Gallese se mostró contento con el resultado y le dedicó la victoria al entrenador del conjunto caleño.

"Sabíamos lo importante de este partido, que enfrentábamos a un equipo grande como lo es Nacional, que tiene muy buenos jugadores. Necesitábamos estos tres puntos. Dedicamos esta victoria al técnico Alberto Gamero, porque cada vez que hay situaciones no tan favorables siempre el primer responsable es el técnico. Entonces, esto es para él, porque es un trabajador enorme", sostuvo para Win Sports.

