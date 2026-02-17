Pedro Gallese sigue brillando en Colombia y su notable actuación contra Atlético Nacional fue destacada desde diversos sectores. El experimentado arquero de la selección peruana se lució con varias atajadas que fueron determinante para el triunfo 1-0 por la sétima jornada del Torneo Apertura.

Uno de los que elogió el desempeño del popular 'Pulpo' fue su entrenador. Alberto Gamero, que es muy cuestionado por los resultados de su equipo, indicó que gracias a su portero lograron quedarse con el triunfo.

DT de Deportivo Cali elogia a Pedro Gallese tras partidazo en Colombia

El experimentado estratega de 62 años resaltó las intervenciones del mundialista peruano; sin embargo, indicó que no le gusta que su arquero se convierta en la figura del partido.

"Afortunadamente tuvimos en Pedro... A veces digo yo: 'ahí están los 3 puntos con las jugadas de Pedro'. Eso hace parte de un trabajo en común. Cuando nosotros nos equivocamos, está él; cuando él se equivoca, están los de arriba. Lo que menos queremos es que nuestro arquero salga figura (...)", manifestó en conferencia de prensa.

"No me gusta que mi arquero sea figura, me gusta que intervenga en determinados momentos, pero no que nos estén llegando y llegando. Nacional tuvo una llegada donde él (Gallese) estuvo muy atento en su labor", agregó.

Pedro Gallese respalda al técnico Alberto Gamero

Apenas finalizó el cotejo contra Atlético Nacional, Pedro Gallese se mostró contento con el resultado y le dedicó la victoria al entrenador del conjunto caleño.

"Sabíamos lo importante de este partido, que enfrentábamos a un equipo grande como lo es Nacional, que tiene muy buenos jugadores. Necesitábamos estos tres puntos. Dedicamos esta victoria al técnico Alberto Gamero, porque cada vez que hay situaciones no tan favorables siempre el primer responsable es el técnico. Entonces, esto es para él, porque es un trabajador enorme", sostuvo para Win Sports.