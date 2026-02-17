Sporting Cristal rescató un buen partido en Paraguay tras igualar 2-2 contra 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Con un autogol y otro tanto de Yoshimar Yotún, los celestes consiguieron un valioso empate, que les da vida para la vuelta en el estadio Miguel Grau del Callao. En conferencia de prensa, Paulo Autuori analizó el rendimiento de sus dirigidos y aprovechó para denunciar que fue insultado durante los 90 minutos del encuentro.

El técnico brasileño aseguró que fue ofendido por los aficionados paraguayos, a pesar de que él nunca les faltó al respeto. Asimismo, señaló que es la primera vez que pasa esta clase de situaciones en toda su carrera como entrenador.

Paulo Autuori denunció que fue insultado por hinchas de 2 de Mayo

Autuori no toleró este episodio y destacó sus títulos en el banquillo para dejar en claro que es un estratega con experiencia. Además, comparó lo que vivió en el estadio Río Parapití con lo que sucedió con Vinicius Jr. en el Real Madrid vs Benfica.

"Felicité a 2 de Mayo por la clasificación histórica y a toda su gente, pero fui insultado todo el partido y no hice un gesto malo. Primera vez que hablo de esto en mi carrera, pero no me puedo quedar callado. Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes. Hoy pasó en el Real Madrid contra Benfica. Son cosas inaceptables", dijo en rueda de prensa.

"Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto”, complementó

Paulo Autuori lamentó el 2-2 de Sporting Cristal contra 2 de Mayo

En otro momento de la conferencia, Autuori afirmó que Cristal tuvo para ganarlo con holgura, ya que el rival no pudo siquiera llegar su arco. "El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, sostuvo.