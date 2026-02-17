Tras haberlo avisado hace un par de días, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) liberó los audios del VAR correspondientes a la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. De la misma forma, se conoció que el organismo sancionó a más réferis además de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva, quienes habían sido castigados luego de su polémica actuación en el Cusco FC vs Universitario.

"Para esta fecha que va a empezar el viernes no están programados tres árbitros: Bruno Pérez, Joel Alarcón y uno más que confirmaré luego. Entiendo que es por otra sanción interna de Conar. Pérez por la no expulsión de Renzo Alfani ante Atlético Grau, Alarcón por el penal cobrado en Cajamarca", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube 'Hablemos de Max'.

¿A qué árbitros sancionó la Conar?

A Ortega, Pérez, Alarcón y Villanueva se les suma Milagros Arruela, encargada del manejo del VAR en el partido entre ADT y Sport Boys en Tarma. La jueza fue señalada por el trazado de líneas que determinó una posición adelantada en el que hubiera sido el gol del empate para la Misilera.

"Ahora, si cometes un error en una fecha, a la siguiente no estás, Conar te suspende. Y dependiendo de si el error es muy grave son dos, tres o cuatro fechas", agregó Peralta acerca del criterio que maneja la entidad para determinar los castigos.

¿Qué audios del VAR liberó la Conar?

Este martes 17 de febrero, la cuenta en redes sociales del canal L1 Max compartió las grabaciones de las jugadas polémicas en la fecha más reciente del campeonato peruano. Los audios corresponde a tres partidos: el Juan Pablo II vs Sporting Cristal en Chongoyape, el UTC vs Cusco FC en Cajamarca y el Sport Boys vs Atlético Grau en el Callao.

En las conversaciones se aprecia cómo desde la cabina del VAR los encargados del manejo de la tecnología influyen en las decisiones que tomaron los jueces de campo, quien termina coincidiendo con las apreciaciones de sus colegas.