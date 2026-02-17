HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: horario y canal de TV para ver el partido de hoy

Luego de eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores, el cuadro paraguayo afronta una nueva serie contra otro equipo peruano. Sigue la transmisión del Cristal vs 2 de Mayo.

La ida entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará en el estadio Pedro Juan Caballero. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos
La ida entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará en el estadio Pedro Juan Caballero. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

VER Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Asunción por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. en Perú (9.30 p. m. de Paraguay) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La Repùblica Deportes.

El modesto equipo paraguayo viene de dar el batacazo tras eliminar a Alianza Lima en Matute. Por su parte, el conjunto rimense espera obtener un ventaja que le permita definir la serie en Lima.

PUEDES VER: Paulo Dybala revela curioso hábito de Cristiano Ronaldo que se vincula con Perú: 'Era gracioso'

lr.pe

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores

06:45
17/2/2026

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo estará a cargo de la señal de ESPN 2

06:00
17/2/2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal - 2 de Mayo?

El partido entre ambos equipos tendrá lugar hoy desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en Asunción.

05:15
17/2/2026

¡Sporting Cristal debuta en la Libertadores!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de Copa Libertadores

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

En suelo peruano, el partido de ida Sporting Cristal vs 2 de Mayo empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Canal para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo se podrá ver a través de ESPN 2 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: ESPN 2
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN 2
  • Ecuador: ESPN
  • México: ESPN 2
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus Premium; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: 'Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato'

lr.pe

Alineaciones Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Paulo Autuori y Eduardo Ledesma para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Sporting Cristal vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo rimense, que jugará de visita en la ida.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,52), empate (2,98), gana 2 de Mayo (3,88)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,62), empate (3,20), gana 2 de Mayo (3,00)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,10), gana 2 de Mayo (2,75)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,63), empate (3,25), gana 2 de Mayo (2,95)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2,65), empate (3,25), gana 2 de Mayo (2,90)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,54), empate (3,10), gana 2 de Mayo (2,83).
Notas relacionadas
Miguel Araujo al ser consultado por la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Somos Sporting Cristal"

Miguel Araujo al ser consultado por la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Somos Sporting Cristal"

LEER MÁS
Presidente de la FPV sorprende al revelar interés de Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la Liga Peruana de Vóley: "Quieren entrar"

Presidente de la FPV sorprende al revelar interés de Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la Liga Peruana de Vóley: "Quieren entrar"

LEER MÁS
Julio César Uribe enfocado en el decisivo Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Nunca se subestima al adversario"

Julio César Uribe enfocado en el decisivo Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Nunca se subestima al adversario"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

LEER MÁS
Alineación de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: sin Gabriel Santana, el posible XI titular celeste

Alineación de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: sin Gabriel Santana, el posible XI titular celeste

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

Deportes

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

Partidos de hoy, martes 17 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

PNP detiene de forma "violenta y arbitraria" a candidata y activista trans Gahela Cari

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025