Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: horario y canal de TV para ver el partido de hoy

La ida entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará en el estadio Pedro Juan Caballero. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

La ida entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará en el estadio Pedro Juan Caballero. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

VER Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Asunción por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. en Perú (9.30 p. m. de Paraguay) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La Repùblica Deportes.

El modesto equipo paraguayo viene de dar el batacazo tras eliminar a Alianza Lima en Matute. Por su parte, el conjunto rimense espera obtener un ventaja que le permita definir la serie en Lima.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 06:45 ¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo? En territorio peruano, la transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo estará a cargo de la señal de ESPN 2 06:00 ¿A qué hora juegan Sporting Cristal - 2 de Mayo? El partido entre ambos equipos tendrá lugar hoy desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en Asunción. 05:15 ¡Sporting Cristal debuta en la Libertadores! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de Copa Libertadores

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

En suelo peruano, el partido de ida Sporting Cristal vs 2 de Mayo empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Canal para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs 2 de Mayo se podrá ver a través de ESPN 2 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Bolivia: ESPN 2

2 Brasil: ESPN 2

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN

México: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus Premium; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Paulo Autuori y Eduardo Ledesma para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.

Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Sporting Cristal vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo rimense, que jugará de visita en la ida.