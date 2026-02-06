Liga 1 2026 por L1 Max: ¿cómo ver por TV e internet el canal que transmite todos los partidos del fútbol peruano?

Por primera vez desde su llegada al Perú, el canal de TV paga transmitirá todos los partidos de la temporada. Foto: composición de LR/Liga 1/L1 Max

Por primera vez desde su llegada al Perú, el canal de TV paga transmitirá todos los partidos de la temporada. Foto: composición de LR/Liga 1/L1 Max

A diferencia de las tres últimas temporadas, esta Liga 1 2026 presenta la peculiaridad de que todos los partidos serán transmitidos por un solo canal: L1 Max. La señal deportiva, que llegó al Perú en el 2023, agregó a su cobertura los derechos de Universitario y Sport Boys, los dos clubes que le faltaban en el campeonato local.

Pese a los problemas suscitados en el inicio del Torneo Apertura con la protesta de los equipos a raíz de la falta de pagos, la empresa 1190 Sports aseguró que llegó a un acuerdo para solucionar la situación y garantizó la transmisión de todos los encuentros. Los hinchas que deseen seguir el fútbol peruano podrán hacerlo a través de este canal ya sea por TV tradicional o por internet.

¿En qué canales ver L1 Max por cable y/o satélite?

Estos son los operadores de TV por cable y/o satélite que incluyen la señal de L1 Max como parte de su grilla. En algunos casos el paquete con el canal en cuestión se ofrece a un precio diferente del normal.

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD

Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

¿Dónde ver L1 Max en TV por internet?

Algunos proveedores de internet también ofrecen el canal L1 Max como parte de su servicio, entre ellos WIN (WINTV), MiFibra (MiFibra TvGo) o Bitel (TV360). Los precios varían dependiendo de cada empresa.

¿Cuánto cuesta la suscripción a L1 Max?

Si quieres contratar L1 Max sin suscribirte a ningún servicio adicional de TV por cable y/o internet, cuentas con estas tres opciones:

L1 Max Full (49,90 soles mensuales): disponible para celular, tablet, PC y Smart TV; permite acceso a 3 cuentas en simultáneo

L1 Max Full (359 soles anuales): disponible para celular, tablet, PC y Smart TV; permite acceso a 3 cuentas en simultáneo

L1 Max Móvil (22,99 soles mensuales): disponible únicamente para celular mediante aplicación; acceso solo a una cuenta a la vez.

Para los usuarios en el extranjero, L1 Max ofrece la opción de unirse a su canal de YouTube oficial por un monto de 25 soles mensuales. A través de dicha plataforma, los miembros podrán ver partidos seleccionados en cada fecha de la Liga 1 (válido para Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Portugal, Bélgica y Países Bajos).

¿Cómo ver L1 Max gratis por internet?

Cada jornada, L1 Max transmite completamente gratis por internet un partido de la Liga 1 2026. El encuentro en cuestión se puede ver de forma íntegra a través del canal de YouTube de esta señal deportiva.

¿Qué relatores tiene el canal L1 Max?

Estos son los narradores que integran el staff de L1 Max en cada jornada de la Liga 1 2026.