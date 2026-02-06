HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Candidatos ofrecen "mano dura", pero no para la franja electoral 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Liga 1 2026 por L1 Max: ¿cómo ver por TV e internet el canal que transmite todos los partidos del fútbol peruano?

Desde este año, la señal de L1 Max tiene en exclusiva la trasmisión de los partidos que jugarán los 18 clubes participantes de la Liga 1.

Por primera vez desde su llegada al Perú, el canal de TV paga transmitirá todos los partidos de la temporada. Foto: composición de LR/Liga 1/L1 Max
Por primera vez desde su llegada al Perú, el canal de TV paga transmitirá todos los partidos de la temporada. Foto: composición de LR/Liga 1/L1 Max

A diferencia de las tres últimas temporadas, esta Liga 1 2026 presenta la peculiaridad de que todos los partidos serán transmitidos por un solo canal: L1 Max. La señal deportiva, que llegó al Perú en el 2023, agregó a su cobertura los derechos de Universitario y Sport Boys, los dos clubes que le faltaban en el campeonato local.

Pese a los problemas suscitados en el inicio del Torneo Apertura con la protesta de los equipos a raíz de la falta de pagos, la empresa 1190 Sports aseguró que llegó a un acuerdo para solucionar la situación y garantizó la transmisión de todos los encuentros. Los hinchas que deseen seguir el fútbol peruano podrán hacerlo a través de este canal ya sea por TV tradicional o por internet.

PUEDES VER: Jean Ferrari fastidiado por aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1: "Afecta a las selecciones"

lr.pe

¿En qué canales ver L1 Max por cable y/o satélite?

Estos son los operadores de TV por cable y/o satélite que incluyen la señal de L1 Max como parte de su grilla. En algunos casos el paquete con el canal en cuestión se ofrece a un precio diferente del normal.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

¿Dónde ver L1 Max en TV por internet?

Algunos proveedores de internet también ofrecen el canal L1 Max como parte de su servicio, entre ellos WIN (WINTV), MiFibra (MiFibra TvGo) o Bitel (TV360). Los precios varían dependiendo de cada empresa.

PUEDES VER: Erick Osores lanza advertencia a los rivales de la 'U' en Liga 1: 'Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota'

lr.pe

¿Cuánto cuesta la suscripción a L1 Max?

Si quieres contratar L1 Max sin suscribirte a ningún servicio adicional de TV por cable y/o internet, cuentas con estas tres opciones:

  • L1 Max Full (49,90 soles mensuales): disponible para celular, tablet, PC y Smart TV; permite acceso a 3 cuentas en simultáneo
  • L1 Max Full (359 soles anuales): disponible para celular, tablet, PC y Smart TV; permite acceso a 3 cuentas en simultáneo
  • L1 Max Móvil (22,99 soles mensuales): disponible únicamente para celular mediante aplicación; acceso solo a una cuenta a la vez.

Para los usuarios en el extranjero, L1 Max ofrece la opción de unirse a su canal de YouTube oficial por un monto de 25 soles mensuales. A través de dicha plataforma, los miembros podrán ver partidos seleccionados en cada fecha de la Liga 1 (válido para Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Portugal, Bélgica y Países Bajos).

¿Cómo ver L1 Max gratis por internet?

Cada jornada, L1 Max transmite completamente gratis por internet un partido de la Liga 1 2026. El encuentro en cuestión se puede ver de forma íntegra a través del canal de YouTube de esta señal deportiva.

¿Qué relatores tiene el canal L1 Max?

Estos son los narradores que integran el staff de L1 Max en cada jornada de la Liga 1 2026.

  • Daniel Kanashiro
  • Peter Arévalo
  • Harold García
  • Rosa María Muñoz
  • Mario Escobar.
Notas relacionadas
Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

LEER MÁS
Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de hoy y resultados por la fecha 2 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de hoy y resultados por la fecha 2 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú pierde ante Alemania en la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas cayeron en el día 1

Perú pierde ante Alemania en la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas cayeron en el día 1

LEER MÁS
Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

LEER MÁS
Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves en solo segundos

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

Desaprobación a José Jerí sube a 70,4% en solo dos meses, según Imasen

Deportes

Perú pierde ante Alemania en la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas cayeron en el día 1

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

Desaprobación a José Jerí sube a 70,4% en solo dos meses, según Imasen

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025