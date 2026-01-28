Uno de los partidos más atractivos en este inicio de la Liga 1 2026 será el que sostengan Sporting Cristal y Universitario, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La gran novedad será que dicho encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo y no en el Nacional, como venía siendo costumbre cuando los celestes ejercían su localía ante los cremas.

Esta será la primera vez en 15 años que ambas escuadras se midan en el recinto ubicado en el distrito de San Martín de Porres, al borde del río Rímac. Su último enfrentamiento en este escenario ocurrió en 2011, por el Apertura del entonces Campeonato Descentralizado.

¿Cómo le fue a Cristal ante Universitario en el Alberto Gallardo?

Aunque el cuadro rimense suele hacer del estadio donde juega como local una plaza complicada para los equipos que lo visitan, a Universitario nunca le ha podido ganar en esa cancha. De las cuatro veces que se vieron las caras allí, los estudiantiles ganaron una y empataron las otras tres.

El primer duelo que sostuvieron Cristal y la 'U' en el Gallardo se dio en 1985 y terminó igualado 1-1. Mucho más tarde, en el 2010, los de Ate se impusieron 2-1 y luego empataron 0-0 ese mismo año. Finalmente, en el 2011, volvieron a dividir puntos al igualar sin goles.

Programación oficial de la fecha 4 con el Cristal vs 'U'. Foto: Liga 1

¿Por qué Cristal jugará ante Universitario en el Alberto Gallardo?

Por el momento, no se ha hecho pública la razón por la cual los bajopontinos eligieron recibir a los tricampeones en el tradicional recinto. Las explicaciones van desde una estrategia para tener a la hinchada más cerca hasta la indisponibilidad del Estadio Nacional debido a que por esas fechas se llevarán a cabo un par de conciertos.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal y Universitario, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 4.00 p. m. La transmisión irá por la señal de L1 Max.