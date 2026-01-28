HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima
Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima     Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima     Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima     
EN VIVO

MARCHA 28 DE ENERO | GENERACIÓN Z SE PONE EN CONTRA DE JOSÉ JERÍ | EPICENTRO ELECTORAL - RÉPLICA

Deportes

Sporting Cristal jugará contra Universitario en el estadio Alberto Gallardo: Liga 1 confirmó programación del partido

Luego de 15 años, el club celeste recibirá al cuadro crema en el recinto ubicado al borde del río Rímac. El partido corresponde a la fecha 4 del Torneo Apertura.

Sporting Cristal nunca le ha ganado a Universitario en el Alberto Gallardo. Foto: composición de LR/Carlos Felix
Sporting Cristal nunca le ha ganado a Universitario en el Alberto Gallardo. Foto: composición de LR/Carlos Felix

Uno de los partidos más atractivos en este inicio de la Liga 1 2026 será el que sostengan Sporting Cristal y Universitario, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La gran novedad será que dicho encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo y no en el Nacional, como venía siendo costumbre cuando los celestes ejercían su localía ante los cremas.

Esta será la primera vez en 15 años que ambas escuadras se midan en el recinto ubicado en el distrito de San Martín de Porres, al borde del río Rímac. Su último enfrentamiento en este escenario ocurrió en 2011, por el Apertura del entonces Campeonato Descentralizado.

PUEDES VER: Paulo Autuori reafirma su negativa a jugar con 7 extranjeros en Sporting Cristal: 'Si quieren, que venga otro entrenador'

lr.pe

¿Cómo le fue a Cristal ante Universitario en el Alberto Gallardo?

Aunque el cuadro rimense suele hacer del estadio donde juega como local una plaza complicada para los equipos que lo visitan, a Universitario nunca le ha podido ganar en esa cancha. De las cuatro veces que se vieron las caras allí, los estudiantiles ganaron una y empataron las otras tres.

El primer duelo que sostuvieron Cristal y la 'U' en el Gallardo se dio en 1985 y terminó igualado 1-1. Mucho más tarde, en el 2010, los de Ate se impusieron 2-1 y luego empataron 0-0 ese mismo año. Finalmente, en el 2011, volvieron a dividir puntos al igualar sin goles.

Programación oficial de la fecha 4 con el Cristal vs 'U'. Foto: Liga 1

Programación oficial de la fecha 4 con el Cristal vs 'U'. Foto: Liga 1

¿Por qué Cristal jugará ante Universitario en el Alberto Gallardo?

Por el momento, no se ha hecho pública la razón por la cual los bajopontinos eligieron recibir a los tricampeones en el tradicional recinto. Las explicaciones van desde una estrategia para tener a la hinchada más cerca hasta la indisponibilidad del Estadio Nacional debido a que por esas fechas se llevarán a cabo un par de conciertos.

PUEDES VER: Álex Valera despertó interés en México y Europa: 'En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario'

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal y Universitario, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 4.00 p. m. La transmisión irá por la señal de L1 Max.

Notas relacionadas
Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

LEER MÁS
Fernando Pacheco hará dupla con Adrián Ugarriza en Israel: exjugador de Sporting Cristal fichó por Hapoel Ironi Kiryat Shmona

Fernando Pacheco hará dupla con Adrián Ugarriza en Israel: exjugador de Sporting Cristal fichó por Hapoel Ironi Kiryat Shmona

LEER MÁS
Paulo Autuori reafirma su negativa a jugar con 7 extranjeros en Sporting Cristal: "Si quieren, que venga otro entrenador"

Paulo Autuori reafirma su negativa a jugar con 7 extranjeros en Sporting Cristal: "Si quieren, que venga otro entrenador"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

LEER MÁS
Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Deportes

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025