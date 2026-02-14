Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios para ver el partido en el Alberto Gallardo

Sporting Cristal viene preparando lo que será el encuentro ante Universitario de Deportes. El club celeste se enfrentará ante los cremas por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026, duelo que tendrá la particularidad que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.

Este encuentro tendrá un toque especial y diferente a los anteriores, debido a que después de 15 años, un enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario se vuelve a jugar en el recinto oficial de los celestes: el estadio Alberto Gallardo. Tengamos en cuenta que los rimenses venían disputando estos encuentros en el Estadio Nacional, al igual que lo hacen cuando jugaban ante Alianza Lima, debido a la taquilla.

Precio de entradas para ver el Sporting Cristal vs Universitario

El costo de las entradas va desde los costo va los S/. 59.90 soles en zona popular, hasta los S/. 999.90, para la gente que desea vivir la ExperienSCia Platino. Los precios varían dependiendo de la ubicación y de acuerdo a las promociones que haya para la hinchada.

ExperienSCia Platino: S/ 999.90

Palco Platino: S/ 499.90

Occidente VIP: S/ 299.90

Occidente VIP Adulto Mayor / Juvenil: S/ 209.90

Occidente VIP niño: S/ 179.90

Occidente Butaca Zona A: S/ 239.90

Occidente Butaca Zona A Adulto Mayor / Juvenil: S/ 169.90

Occidente Butaca Zona A Niño: S/ 144.90

Occidente Butaca Zona B: S/ 229.90

Occidente Butaca Zona B Adulto Mayor / Juvenil: S/ 159.90

Occidente Butaca Zona B Niño: S/ 139.90

Occidente Butaca Zona C: S/ 189.90

Occidente Butaca Zona C Adulto Mayor / Juvenil: S/ 129.90

Occidente Butaca Zona C Niño: S/ 114.90

Occidente Butaca Zona D: S/ 159.90

Occidente Butaca Zona D Adulto Mayor / Juvenil: S/ 109.90

Occidente Butaca Zona D Niño: S/ 94.90

Occidente lateral: S/ 149.90

Occidente lateral Adulto Mayor / Juvenil: S/ 104.90

Occidente lateral niño: S/ 89.90

Occidente Conadis: S/ 99.90

Oriente central butaca 1955: S/ 129.90

Oriente central butaca 1955 Adulto Mayor / Juvenil: S/ 89.90

Oriente central butaca 1955 niño: S/ 79.90

Oriente lateral: S/ 99.90

Oriente lateral Adulto Mayor / Juvenil: S/ 79.90

Oriente lateral niño: S/ 69.90

Oriente Lateral familiar (Adulto + niño) - 2 entradas - 69.95 c/u

Popular: S/ 59.90

Popular niño: S/ 39.90

Últimos enfrentamientos de Sporting Cristal vs Universitario

El historial más reciente entre Sporting Cristal y Universitario muestra que los últimos partidos han digo parejos, dejando un saldo de 2 victorias para ambos equipos y 1 empate.