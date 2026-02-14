Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios para ver el partido en el Alberto Gallardo
Se dieron a conocer los precios para presenciar el duelo entre Sporting Cristal y Universitario en el estadio Alberto Gallardo por la cuarta fecha de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal viene preparando lo que será el encuentro ante Universitario de Deportes. El club celeste se enfrentará ante los cremas por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026, duelo que tendrá la particularidad que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.
Este encuentro tendrá un toque especial y diferente a los anteriores, debido a que después de 15 años, un enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario se vuelve a jugar en el recinto oficial de los celestes: el estadio Alberto Gallardo. Tengamos en cuenta que los rimenses venían disputando estos encuentros en el Estadio Nacional, al igual que lo hacen cuando jugaban ante Alianza Lima, debido a la taquilla.
Precio de entradas para ver el Sporting Cristal vs Universitario
El costo de las entradas va desde los costo va los S/. 59.90 soles en zona popular, hasta los S/. 999.90, para la gente que desea vivir la ExperienSCia Platino. Los precios varían dependiendo de la ubicación y de acuerdo a las promociones que haya para la hinchada.
- ExperienSCia Platino: S/ 999.90
- Palco Platino: S/ 499.90
- Occidente VIP: S/ 299.90
- Occidente VIP Adulto Mayor / Juvenil: S/ 209.90
- Occidente VIP niño: S/ 179.90
- Occidente Butaca Zona A: S/ 239.90
- Occidente Butaca Zona A Adulto Mayor / Juvenil: S/ 169.90
- Occidente Butaca Zona A Niño: S/ 144.90
- Occidente Butaca Zona B: S/ 229.90
- Occidente Butaca Zona B Adulto Mayor / Juvenil: S/ 159.90
- Occidente Butaca Zona B Niño: S/ 139.90
- Occidente Butaca Zona C: S/ 189.90
- Occidente Butaca Zona C Adulto Mayor / Juvenil: S/ 129.90
- Occidente Butaca Zona C Niño: S/ 114.90
- Occidente Butaca Zona D: S/ 159.90
- Occidente Butaca Zona D Adulto Mayor / Juvenil: S/ 109.90
- Occidente Butaca Zona D Niño: S/ 94.90
- Occidente lateral: S/ 149.90
- Occidente lateral Adulto Mayor / Juvenil: S/ 104.90
- Occidente lateral niño: S/ 89.90
- Occidente Conadis: S/ 99.90
- Oriente central butaca 1955: S/ 129.90
- Oriente central butaca 1955 Adulto Mayor / Juvenil: S/ 89.90
- Oriente central butaca 1955 niño: S/ 79.90
- Oriente lateral: S/ 99.90
- Oriente lateral Adulto Mayor / Juvenil: S/ 79.90
- Oriente lateral niño: S/ 69.90
- Oriente Lateral familiar (Adulto + niño) - 2 entradas - 69.95 c/u
- Popular: S/ 59.90
- Popular niño: S/ 39.90
Últimos enfrentamientos de Sporting Cristal vs Universitario
El historial más reciente entre Sporting Cristal y Universitario muestra que los últimos partidos han digo parejos, dejando un saldo de 2 victorias para ambos equipos y 1 empate.
- Sporting Cristal 0-1 Universitario | 23.10.25
- Universitario 2-0 Sporting Cristal | 22.05.25
- Sporting Cristal 2-1 Universitario | 23.10.24
- Universitario 4-1 Sporting Cristal | 12.05.24
- Sporting Cristal 0-0 Universitario | 16.09.23