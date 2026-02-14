HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Atlético     
Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios para ver el partido en el Alberto Gallardo

Se dieron a conocer los precios para presenciar el duelo entre Sporting Cristal y Universitario en el estadio Alberto Gallardo por la cuarta fecha de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal dio a conocer los precios para el duelo ante Universitario. Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal dio a conocer los precios para el duelo ante Universitario. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal viene preparando lo que será el encuentro ante Universitario de Deportes. El club celeste se enfrentará ante los cremas por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026, duelo que tendrá la particularidad que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.

Este encuentro tendrá un toque especial y diferente a los anteriores, debido a que después de 15 años, un enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario se vuelve a jugar en el recinto oficial de los celestes: el estadio Alberto Gallardo. Tengamos en cuenta que los rimenses venían disputando estos encuentros en el Estadio Nacional, al igual que lo hacen cuando jugaban ante Alianza Lima, debido a la taquilla.

Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: "Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial"

Precio de entradas para ver el Sporting Cristal vs Universitario

El costo de las entradas va desde los costo va los S/. 59.90 soles en zona popular, hasta los S/. 999.90, para la gente que desea vivir la ExperienSCia Platino. Los precios varían dependiendo de la ubicación y de acuerdo a las promociones que haya para la hinchada.

  • ExperienSCia Platino: S/ 999.90
  • Palco Platino: S/ 499.90
  • Occidente VIP: S/ 299.90
  • Occidente VIP Adulto Mayor / Juvenil: S/ 209.90
  • Occidente VIP niño: S/ 179.90
  • Occidente Butaca Zona A: S/ 239.90
  • Occidente Butaca Zona A Adulto Mayor / Juvenil: S/ 169.90
  • Occidente Butaca Zona A Niño: S/ 144.90
  • Occidente Butaca Zona B: S/ 229.90
  • Occidente Butaca Zona B Adulto Mayor / Juvenil: S/ 159.90
  • Occidente Butaca Zona B Niño: S/ 139.90
  • Occidente Butaca Zona C: S/ 189.90
  • Occidente Butaca Zona C Adulto Mayor / Juvenil: S/ 129.90
  • Occidente Butaca Zona C Niño: S/ 114.90
  • Occidente Butaca Zona D: S/ 159.90
  • Occidente Butaca Zona D Adulto Mayor / Juvenil: S/ 109.90
  • Occidente Butaca Zona D Niño: S/ 94.90
  • Occidente lateral: S/ 149.90
  • Occidente lateral Adulto Mayor / Juvenil: S/ 104.90
  • Occidente lateral niño: S/ 89.90
  • Occidente Conadis: S/ 99.90
  • Oriente central butaca 1955: S/ 129.90
  • Oriente central butaca 1955 Adulto Mayor / Juvenil: S/ 89.90
  • Oriente central butaca 1955 niño: S/ 79.90
  • Oriente lateral: S/ 99.90
  • Oriente lateral Adulto Mayor / Juvenil: S/ 79.90
  • Oriente lateral niño: S/ 69.90
  • Oriente Lateral familiar (Adulto + niño) - 2 entradas - 69.95 c/u
  • Popular: S/ 59.90
  • Popular niño: S/ 39.90

Sport Boys tras designación de árbitro para su próximo partido de la Liga 1: "Lo único que exigimos es justicia"



Últimos enfrentamientos de Sporting Cristal vs Universitario

El historial más reciente entre Sporting Cristal y Universitario muestra que los últimos partidos han digo parejos, dejando un saldo de 2 victorias para ambos equipos y 1 empate.

  • Sporting Cristal 0-1 Universitario | 23.10.25
  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | 22.05.25
  • Sporting Cristal 2-1 Universitario | 23.10.24
  • Universitario 4-1 Sporting Cristal | 12.05.24
  • Sporting Cristal 0-0 Universitario | 16.09.23
