Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y partidos de hoy en la fecha 3 del Torneo Apertura

Este viernes inició la tercera jornada del Torneo Apertura con el gran triunfo de UTC sobre Cusco FC por 1-0. El equipo cajamarquino suma 9 puntos y es líder momentáneo de la Liga 1 2026.

UTC es líder del Torneo Apertura, a falta de jugarse los partidos de Universitario y Alianza Lima. Foto: composición LR/Liga1
La tercera jornada del Torneo Apertura dio inicio con un gran partido. El arranque de la jornada tuvo a UTC como protagonista, quien venció por la mínima a Cusco FC, uno de los candidatos a ganar el torneo. Por la noche, la fecha continúa con un partidazo. Universitario recibe a Cienciano, en un encuentro donde los cremas buscarán demostrar su superioridad como locales. Este sábado, Sporting Cristal jugará en Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II, mientras que, Alianza Lima hará lo propio en su visita a Trujillo para el duelo ante Alianza Atlético.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marca la tabla de la Liga 1 2026 en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura. Hasta el momento, UTC se mantiene como el único líder del campeonato con puntaje perfecto.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1UTC3349
2Melgar2236
3Alianza Lima2226
4Universitario2124
5Los Chankas2114
6Cienciano2133
7Comerciantes Unidos2103
8Alianza Atlético2103
9ADT21-13
10FC Cajamarca1001
11Deportivo Garcilaso1001
12Sporting Cristal20-11
13Sport Boys20-11
14Sport Huancayo20-11
15Cusco FC30-21
16Atlético Grau20-21
17Juan Pablo II20-51
18CD Moquegua20-20

PUEDES VER: Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

lr.pe

Resultados y partidos de la Liga 1 2026: fecha 3 del Torneo Apertura

Estos son los resultados hasta el momento, y los encuentros que faltan por jugar en la fecha 3 de la Liga 1 2026.

Viernes 13 de febrero

  • UTC 1-0 Cusco FC
  • Universitario vs Cienciano (8.30 p. m.)

Sábado 14 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs ADT (1.00 p. m.)
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal (3.15 p. m.)
  • Sport Boys vs Atlético Grau (5.30 p. m.)
  • Alianza Atlético vs Alianza Lima (8.00 p. m.)

Domingo 15 de febrero

  • Sport Huancayo vs FC Cajamarca (1.00 p. m.)
  • Comerciantes Unidos vs Los Chankas (3.15 p. m.)
  • Melgar vs Moquegua (6.30 p. m.)

¿Dónde ver los partidos de hoy de la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los encuentros de la jornada 3 del Torneo Apertura se podrán ver por el canal L1 Max. De igual forma, si deseas verlo por internet, puedes hacerlo vía streaming por el canal de YouTube oficial de L1 Max.

