Sacerdote condenado por abuso en Colombia huyó al Perú y fue capturado por Interpol | Fuerte y Claro

Fútbol Peruano

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) informó que volverá a liberar los audios del videoarbitraje en la Liga 1 2026 "en concordancia con sus políticas de transparencia".

En el Cusco FC vs Universitario, Kevin Ortega cobró un penal tras el llamado del VAR. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
En el Cusco FC vs Universitario, Kevin Ortega cobró un penal tras el llamado del VAR. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Este lunes, Universitario de Deportes remitió una carta a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) para solicitar la liberación de los audios VAR correspondientes al partido contra Cusco FC. Poco después, la entidad confirmó que hará públicas las comunicaciones que se sostengan entre los réferis de cancha y los encargados del videoarbitraje, pero desde la próxima jornada del Torneo Apertura.

"La Conar informa que, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con las políticas de transparencia, se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga 1 2026 sean de carácter público", informó la institución a través de sus redes sociales.

Comunicado sobre audios del VAR en la Liga 1. Foto: Conar

Comunicado sobre audios del VAR en la Liga 1. Foto: Conar

Esta medida ya se había llevado a cabo en el primer semestre de la temporada 2025, pero dejó de realizarse en los últimos meses de dicho año. Ahora, tras las recientes polémicas suscitadas en la segunda fecha del certamen, se retomará esta práctica.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana. La Conar reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones",

¿Por qué Universitario pidió la liberación de los audios VAR?

Según sostuvo Franco Velazco, administrador de la 'U', el reclamo de su club se fundamentaba no solo en el "penal inexistente" que el árbitro Kevin Ortega le cobró en contra, sino además en una serie de "decisiones y amonestaciones" que terminaron perjudicando a su escuadra.

Otro equipo que había exigido el acceso a los audios VAR fue Sport Boys. El último sábado, la Misilera protestó a través de un comunicado tras el polémico trazado de líneas en el gol que le anularon frente a ADT. No obstante, el presidente de la Conar, Juan Sulca, descartó algún error en dicha acción.

