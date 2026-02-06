HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de hoy y resultados por la fecha 2 del Torneo Apertura

Este viernes empieza la nueva jornada del fútbol peruano con el partido entre CD Moquegua y UTC. Hasta 6 clubes comparten el primer lugar de la tabla de posiciones.

Paolo Guerrero, Cristian Bordacahar y Martín Pérez Guedes marcaron para sus clubes en la fecha 1. Foto: composición de LR/Alianza Lima/FBC Melgar/Universitario
Paolo Guerrero, Cristian Bordacahar y Martín Pérez Guedes marcaron para sus clubes en la fecha 1. Foto: composición de LR/Alianza Lima/FBC Melgar/Universitario

La segunda jornada del Torneo Apertura empieza este viernes 6 de febrero con un único partido. En el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador, el recién ascendido CD Moquegua recibe a UTC con el objetivo de sumar sus primeros puntos en una tabla de posiciones que tiene como líderes a seis equipos, entre ellos Alianza Lima, Universitario y Melgar.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 2 en el Torneo Apertura. Por diferencia de gol, Melgar, UTC y Universitario están en la delantera.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1Melgar1123
2UTC1123
3Universitario1123
4Alianza Lima1113
5Alianza Atlético1113
6Comerciantes Unidos1113
7FC Cajamarca1001
8Juan Pablo II1001
9Los Chankas1001
10Sport Boys1001
11Sporting Cristal1001
12Deportivo Garcilaso1001
13CD Moquegua10-10
14Sport Huancayo10-10
15Cusco FC10-10
16ADT10-20
17Atlético Grau10-20
18Cienciano10-20

Programación de la Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 2

Estos son los encuentros que se disputará por la fecha 2 del campeonato peruano. Debido a que le estadio de su ciudad no pasó la inspección para albergar partidos de la Liga 1, CD Moquegua recibirá a UTC en el Hugo Sotil (antiguo Iván Elías Moreno).

Viernes de febrero

  • CD Moquegua vs UTC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Hugo Sotil.

Sábado 7 de febrero

  • ADT vs Sport Boys
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Atlético Grau vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Cusco FC vs Universitario
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

  • Sporting Cristal vs Melgar
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Los Chankas vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Los Chankas
  • Cienciano vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.

Lunes 9 de febrero

  • FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón.
¿Dónde ver los partidos de hoy de la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos correspondientes a la jornada 2 del Torneo Apertura está a cargo del canal L1 Max por TV en cable y/o satélite, así como vía streaming. Además, el CD Moquegua vs UTC de este viernes 6 de febrero se podrá ver gratis por internet desde el canal de YouTube oficial de L1 Max.

