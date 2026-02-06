Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de hoy y resultados por la fecha 2 del Torneo Apertura
Este viernes empieza la nueva jornada del fútbol peruano con el partido entre CD Moquegua y UTC. Hasta 6 clubes comparten el primer lugar de la tabla de posiciones.
- Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"
- Universitario vs Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026
La segunda jornada del Torneo Apertura empieza este viernes 6 de febrero con un único partido. En el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador, el recién ascendido CD Moquegua recibe a UTC con el objetivo de sumar sus primeros puntos en una tabla de posiciones que tiene como líderes a seis equipos, entre ellos Alianza Lima, Universitario y Melgar.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 2 en el Torneo Apertura. Por diferencia de gol, Melgar, UTC y Universitario están en la delantera.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Melgar
|1
|1
|2
|3
|2
|UTC
|1
|1
|2
|3
|3
|Universitario
|1
|1
|2
|3
|4
|Alianza Lima
|1
|1
|1
|3
|5
|Alianza Atlético
|1
|1
|1
|3
|6
|Comerciantes Unidos
|1
|1
|1
|3
|7
|FC Cajamarca
|1
|0
|0
|1
|8
|Juan Pablo II
|1
|0
|0
|1
|9
|Los Chankas
|1
|0
|0
|1
|10
|Sport Boys
|1
|0
|0
|1
|11
|Sporting Cristal
|1
|0
|0
|1
|12
|Deportivo Garcilaso
|1
|0
|0
|1
|13
|CD Moquegua
|1
|0
|-1
|0
|14
|Sport Huancayo
|1
|0
|-1
|0
|15
|Cusco FC
|1
|0
|-1
|0
|16
|ADT
|1
|0
|-2
|0
|17
|Atlético Grau
|1
|0
|-2
|0
|18
|Cienciano
|1
|0
|-2
|0
PUEDES VER: Universitario vs Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026
Programación de la Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 2
Estos son los encuentros que se disputará por la fecha 2 del campeonato peruano. Debido a que le estadio de su ciudad no pasó la inspección para albergar partidos de la Liga 1, CD Moquegua recibirá a UTC en el Hugo Sotil (antiguo Iván Elías Moreno).
Viernes de febrero
- CD Moquegua vs UTC
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Hugo Sotil.
Sábado 7 de febrero
- ADT vs Sport Boys
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Cusco FC vs Universitario
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de febrero
- Sporting Cristal vs Melgar
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Los Chankas vs Alianza Atlético
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Los Chankas
- Cienciano vs Juan Pablo II
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
Lunes 9 de febrero
- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón.
La fecha 2 del Apertura empieza con el Moquegua vs UTC. Foto: Liga 1
¿Dónde ver los partidos de hoy de la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los partidos correspondientes a la jornada 2 del Torneo Apertura está a cargo del canal L1 Max por TV en cable y/o satélite, así como vía streaming. Además, el CD Moquegua vs UTC de este viernes 6 de febrero se podrá ver gratis por internet desde el canal de YouTube oficial de L1 Max.