Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de hoy y resultados por la fecha 2 del Torneo Apertura

Paolo Guerrero, Cristian Bordacahar y Martín Pérez Guedes marcaron para sus clubes en la fecha 1. Foto: composición de LR/Alianza Lima/FBC Melgar/Universitario

La segunda jornada del Torneo Apertura empieza este viernes 6 de febrero con un único partido. En el estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador, el recién ascendido CD Moquegua recibe a UTC con el objetivo de sumar sus primeros puntos en una tabla de posiciones que tiene como líderes a seis equipos, entre ellos Alianza Lima, Universitario y Melgar.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 2 en el Torneo Apertura. Por diferencia de gol, Melgar, UTC y Universitario están en la delantera.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1 Melgar 1 1 2 3 2 UTC 1 1 2 3 3 Universitario 1 1 2 3 4 Alianza Lima 1 1 1 3 5 Alianza Atlético 1 1 1 3 6 Comerciantes Unidos 1 1 1 3 7 FC Cajamarca 1 0 0 1 8 Juan Pablo II 1 0 0 1 9 Los Chankas 1 0 0 1 10 Sport Boys 1 0 0 1 11 Sporting Cristal 1 0 0 1 12 Deportivo Garcilaso 1 0 0 1 13 CD Moquegua 1 0 -1 0 14 Sport Huancayo 1 0 -1 0 15 Cusco FC 1 0 -1 0 16 ADT 1 0 -2 0 17 Atlético Grau 1 0 -2 0 18 Cienciano 1 0 -2 0

Programación de la Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 2

Estos son los encuentros que se disputará por la fecha 2 del campeonato peruano. Debido a que le estadio de su ciudad no pasó la inspección para albergar partidos de la Liga 1, CD Moquegua recibirá a UTC en el Hugo Sotil (antiguo Iván Elías Moreno).

Viernes de febrero

CD Moquegua vs UTC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Hugo Sotil.

Sábado 7 de febrero

ADT vs Sport Boys

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs Sport Huancayo

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs Universitario

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

Sporting Cristal vs Melgar

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs Alianza Atlético

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Los Chankas

Cienciano vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva.

Lunes 9 de febrero

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón.

La fecha 2 del Apertura empieza con el Moquegua vs UTC. Foto: Liga 1

¿Dónde ver los partidos de hoy de la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos correspondientes a la jornada 2 del Torneo Apertura está a cargo del canal L1 Max por TV en cable y/o satélite, así como vía streaming. Además, el CD Moquegua vs UTC de este viernes 6 de febrero se podrá ver gratis por internet desde el canal de YouTube oficial de L1 Max.