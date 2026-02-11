HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Fútbol Peruano

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

El actual jefe del VAR en Perú consideró que ya no era necesario compartir los audios porque la Liga 1 en la temporada pasada culminó sin ningún inconveniente.

Víctor Hugo Carrillo contó por qué Conar dejó de publicar audios VAR. Foto: composición LR/captura de Fútbol Satélite
Víctor Hugo Carrillo contó por qué Conar dejó de publicar audios VAR. Foto: composición LR/captura de Fútbol Satélite

La segunda fecha de la Liga 1 2026 dejó varias polémicas arbitrales. Uno de los clubes que alzó su voz de protesta fue Universitario, quienes solicitaron que se vuelvan a hacer públicos los audios VAR después de un controversial penal que terminó en el 1-1 contra Cusco FC.

Como se recuerda, Conar compartió los audios en el 2025 por medio de sus plataformas digitales. Sin embargo, dejaron de hacerlo de una fecha a otra. Al respecto, Víctor Hugo Carrillo, expresidente de la Comisión, explicó por qué tomaron esta polémica decisión.

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

Víctor Hugo Carrillo contó por qué se dejó de publicar audios VAR

En una reciente entrevista en el programa 'Fútbol Satélite', Carrillo señaló que Conar dejó de publicar los audios VAR consideraban que ya no era necesario. Bajo su punto de vista, el torneo 2025 terminó de la mejor manera, por lo que no vio la necesidad de continuar con esta dinámica.

"Desde el 2024, estábamos planificando sacar estos audios del VAR y difundirlos por jugadas controversiales. (...) En el mes de mayo de 2025, se retiró al presidente por decisión de FPF, y tuve que asumir por pedido de Agustín Lozano. Nosotros continuamos difundiendo los audios en junio, julio y agosto", declaró.

"De ahí en adelante, nosotros creímos que no hubo necesidad (de seguir publicando los audios), porque no es una obligación de que en todos los partidos tengamos que sacar los videos, a veces en las repeticiones del partido queda muy claro. Tanto es así que en mi opinión, y de toda la Comisión de arbitraje del año pasado, el Torneo 2025 terminó sin ningún inconveniente, y por eso no hubo necesidad de sacar audios", agregó.

PUEDES VER: Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: Son fuertes

lr.pe

Conar anunció que volverán a publicar audios VAR en la Liga 1 2026

Después del reclamo de Universitario, Conar emitió un comunicado para informar que los audios VAR volverán a publicarse por sus plataformas a partir de las tercera jornada.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana. La Conar reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones", se puede leer en el pronunciamiento.

Notas relacionadas
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

LEER MÁS
Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

Fútbol Peruano

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Segundo Montalvo niega pacto entre el cerronismo y fujimorismo: “Estamos juntos, pero no revueltos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025