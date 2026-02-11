La segunda fecha de la Liga 1 2026 dejó varias polémicas arbitrales. Uno de los clubes que alzó su voz de protesta fue Universitario, quienes solicitaron que se vuelvan a hacer públicos los audios VAR después de un controversial penal que terminó en el 1-1 contra Cusco FC.

Como se recuerda, Conar compartió los audios en el 2025 por medio de sus plataformas digitales. Sin embargo, dejaron de hacerlo de una fecha a otra. Al respecto, Víctor Hugo Carrillo, expresidente de la Comisión, explicó por qué tomaron esta polémica decisión.

Víctor Hugo Carrillo contó por qué se dejó de publicar audios VAR

En una reciente entrevista en el programa 'Fútbol Satélite', Carrillo señaló que Conar dejó de publicar los audios VAR consideraban que ya no era necesario. Bajo su punto de vista, el torneo 2025 terminó de la mejor manera, por lo que no vio la necesidad de continuar con esta dinámica.

"Desde el 2024, estábamos planificando sacar estos audios del VAR y difundirlos por jugadas controversiales. (...) En el mes de mayo de 2025, se retiró al presidente por decisión de FPF, y tuve que asumir por pedido de Agustín Lozano. Nosotros continuamos difundiendo los audios en junio, julio y agosto", declaró.

"De ahí en adelante, nosotros creímos que no hubo necesidad (de seguir publicando los audios), porque no es una obligación de que en todos los partidos tengamos que sacar los videos, a veces en las repeticiones del partido queda muy claro. Tanto es así que en mi opinión, y de toda la Comisión de arbitraje del año pasado, el Torneo 2025 terminó sin ningún inconveniente, y por eso no hubo necesidad de sacar audios", agregó.

Conar anunció que volverán a publicar audios VAR en la Liga 1 2026

Después del reclamo de Universitario, Conar emitió un comunicado para informar que los audios VAR volverán a publicarse por sus plataformas a partir de las tercera jornada.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana. La Conar reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones", se puede leer en el pronunciamiento.