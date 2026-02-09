Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

El partido entre Cusco FC y Universitario dejó una gran polémica debido al arbitraje de Kevin Ortega. A pocos minutos de finalizar el encuentro, fue llamado por el VAR para revisar una dudosa jugada. El juez principal cobró penal a favor del equipo imperial y posterior a ello, terminó en gol para los locales. El presidente de la Conar, Juan Sulca, se refirió a este tema y dejó en claro que este hecho traerá consecuencias, confirmando sanciones para los árbitros que estuvieron presentes en el encuentro.

El directivo fue entrevistado en el programa 'Fútbol Satélite' y habló acerca de los castigos que recibirán tanto Kevin Ortega y Alejandro Villanueva, quien estuvo ubicado en el VAR. "Así es. No es una decisión personal, es una decisión de la Unidad Técnica quien emite el informe. Es una decisión conjunta con el departamento de arbitrajes que se toma cualquier tipo de sanciones originadas con situaciones técnicas", mencionó el presidente de la Conar.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Presidente de Conar confirma sanción a Kevin Ortega tras error arbitral

Juan Sulca señaló que se tomarán medidas por la decisión tomada en el partido entre Cusco FC y la 'U'. El presidente de la Conar sostuvo que la mayor responsabilidad recae en Kevin Ortega y Alejandro Villanueva. "Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor", mencionó.

Asimismo, descartó que esta sanción pueda influir en el ámbito internacional, a pesar de que Kevin Ortega es un árbitro FIFA. "No. Solamente es en el ámbito nacional, porque la situación se ha dado dentro de nuestro torneo", indicó el directivo para el programa de YouTube.

¿Hubieron jugadas polémicas en otros partidos de la fecha 2 en la Liga 1 2026?

Si bien el partido entre Cusco y Universitario fue el que tuvo mayor visibilidad, hubieron otros encuentros donde se apreciaron jugadas polémicas. En el partido entre Sporting Cristal y Melgar, se cuestionó la expulsión del futbolista Juan Cruz González, ya que para muchos no ameritaba la tarjeta roja. "El VAR tiene que poner en conocimiento las consideraciones por las que ellos determinan que amerita una expulsión. El árbitro evalúa esas consideraciones y en base a eso, toma su decisión", indicó el presidente de la Conar.

De la misma forma, en el duelo Moquegua vs UTC, el VAR llamó al juez principal para anular el gol a favor de la visita, luego de que el árbitro principal reanudó el juego. "El árbitro tuvo un problema de comunicación con el VAR. En ese momento, no pudo escuchar el aviso que todavía estaban evaluando la jugada. Hubo un apresuramiento del porque debió esperar el informe final", mencionó el directivo.