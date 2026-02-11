HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Fútbol Peruano

Universitario - Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura: día y hora del partido en el Estadio Monumental

Tras empatar ante Cusco FC, el equipo crema se medirá a otro club de la Ciudad Imperial, esta vez como local, para volver a la senda del triunfo.

La 'U' tiene un punto más que el Papá en este Torneo Apertura. Foto: composición/Universitario/Cienciano
La 'U' tiene un punto más que el Papá en este Torneo Apertura. Foto: composición/Universitario/Cienciano

La última visita de Universitario de Deportes al Cusco terminó envuelta en polémica por un penal cobrado en los últimos minutos en contra del club crema. De regreso en Lima, los dirigidos por Javier Rabanal deberán dar vuelta a la página y mentalizarse en el cruce que les espera frente a Cienciano, por la fecha 3 del Torneo Apertura.

El vigente tricampeón de la Liga 1 buscará volver al triunfo para seguir cerca de los primeros puestos en la tabla de posiciones. Gran parte de la expectativa por este cotejo se debe al posible debut de Sekou Gassama, el '9' extranjero fichado por los estudiantiles para esta temporada.

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

¿Cuándo juegan Universitario y Cienciano?

El partido entre cremas y rojos se disputará este viernes 13 de febrero, en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juegan Universitario y Cienciano?

Según la programación oficial de la Liga 1, el choque entre la 'U' y el Papá empezará a las 8.30 p. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Dónde ver el partido entre Universitario y Cienciano?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

PUEDES VER: Andy Polo se quedará en la 'U' pese al interés de Millonarios: el motivo por el que el extremo no jugará con Fabián Bustos

lr.pe

¿Cómo llegan Universitario y Cienciano?

El empate 1-1 ante Cusco FC dejó la duda acerca de la disponibilidad de Anderson Santamaría, a quien se le esperará hasta poco antes del partido, según informó el periodista Gustavo Peralta. Edison Flores y José Rivera no llegarían, mientras que Andy Polo ya estaría apto para reaparecer.

En cuanto a Cienciano, luego de la goleada 6-1 frente a Juan Pablo II el ánimo está a tope en el plantel. Hasta el momento no se ha informado acerca de posibles bajas por cuestiones físicas en el conjunto cusqueño.

Notas relacionadas
Nicole Pérez explicó razón del triunfazo de Atenea ante Universitario: "Ellas tenían la presión"

Nicole Pérez explicó razón del triunfazo de Atenea ante Universitario: "Ellas tenían la presión"

LEER MÁS
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Andy Polo se quedará en Universitario pese al interés de Millonarios: el motivo por el que el extremo no jugará con Fabián Bustos

Andy Polo se quedará en Universitario pese al interés de Millonarios: el motivo por el que el extremo no jugará con Fabián Bustos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

LEER MÁS
Carlos Bustos ilusiona con un posible regreso a Alianza Lima: “Puede ser que en algún momento se pueda presentar”

Carlos Bustos ilusiona con un posible regreso a Alianza Lima: “Puede ser que en algún momento se pueda presentar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

Fútbol Peruano

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Segundo Montalvo niega pacto entre el cerronismo y fujimorismo: “Estamos juntos, pero no revueltos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025