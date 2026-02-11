La 'U' tiene un punto más que el Papá en este Torneo Apertura. Foto: composición/Universitario/Cienciano

La última visita de Universitario de Deportes al Cusco terminó envuelta en polémica por un penal cobrado en los últimos minutos en contra del club crema. De regreso en Lima, los dirigidos por Javier Rabanal deberán dar vuelta a la página y mentalizarse en el cruce que les espera frente a Cienciano, por la fecha 3 del Torneo Apertura.

El vigente tricampeón de la Liga 1 buscará volver al triunfo para seguir cerca de los primeros puestos en la tabla de posiciones. Gran parte de la expectativa por este cotejo se debe al posible debut de Sekou Gassama, el '9' extranjero fichado por los estudiantiles para esta temporada.

¿Cuándo juegan Universitario y Cienciano?

El partido entre cremas y rojos se disputará este viernes 13 de febrero, en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juegan Universitario y Cienciano?

Según la programación oficial de la Liga 1, el choque entre la 'U' y el Papá empezará a las 8.30 p. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Dónde ver el partido entre Universitario y Cienciano?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

¿Cómo llegan Universitario y Cienciano?

El empate 1-1 ante Cusco FC dejó la duda acerca de la disponibilidad de Anderson Santamaría, a quien se le esperará hasta poco antes del partido, según informó el periodista Gustavo Peralta. Edison Flores y José Rivera no llegarían, mientras que Andy Polo ya estaría apto para reaparecer.

En cuanto a Cienciano, luego de la goleada 6-1 frente a Juan Pablo II el ánimo está a tope en el plantel. Hasta el momento no se ha informado acerca de posibles bajas por cuestiones físicas en el conjunto cusqueño.