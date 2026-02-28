Como parte de la visita del comando técnico de la selección peruana a los estadios del país, Jean Ferrari y Mano Menezes estuvieron en el recinto del Miguel Grau del Callao observando el Sport Boys vs CD Moquegua. El Director de Fútbol de la FPF declaró para el canal L1 Max y se refirió acerca del plan que tiene el técnico con la planificación de la 'Bicolor' previo a los amistosos a disputar.

El exadministrador de Universitario señaló que el estratega brasileño busca asistir a los partidos del campeonato local. "Mano Menezes tiene mapeados a bastantes jugadores de varios equipos, por eso quiere ver los partidos in situ. Quiere observar en vivo y en directo comportamientos, rendimientos, recorridos y técnica; en fin, toda la calidad que ellos evalúan para tener una nómina acorde a lo que están viendo", indicó para el canal.

Jean Ferrari indicó que Mano Menezes verá partido de la 'U' desde el estadio

El Director de Fútbol de la FPF destacó que la intención de Mano Menezes es analizar detalladamente desde la tribuna a los futbolistas, por ello, estará presente en el duelo entre Universitario vs FC Cajamarca. "Hoy estaremos acá en el Callao y mañana en el Monumental. Para la próxima semana, la planificación contempla visitar algunos clubes; primero cerraremos las visitas en Lima y luego, conforme se acomode el clima, visitaremos las provincias", mencionó Ferrari.

De igual forma, lamentó no haber podido asistir al encuentro de Melgar en Arequipa, debido a temas climatológicos. "Estamos empezando ya las visitas con Mano Menezes y el comando técnico. Quisimos ir a Arequipa el día viernes, pero por el clima fue algo muy complejo y optamos por no ir, esperando que se normalice el tema climatológico", indicó el directivo.

¿Cuáles son los próximos partidos de la selección peruana?

La 'Bicolor' disputará el primer partido amistoso de la era Menezes ante Senegal el próximo lunes 23 de marzo en París. El siguiente rival que tendrá al frente será la selección de Honduras, pero esta vez en Madrid el 31 de marzo.