Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales la salida del futbolista Carlos Zambrano, quien fue separado del primer equipo luego de una denuncia por presunto abuso sexual en su contra. El conjunto victoriano señaló que llegaron a un acuerdo con el defensor para finalizar el vínculo laboral.

Como es conocido, el zaguero de 36 años se encuentra involucrado junto a Sergio Peña y Miguel Trauco en la denuncia que interpuso un joven argentina hace algunas semanas.

Carlos Zambrano dejó de ser jugador de Alianza Lima

Carlos Zambrano deja la institución victoriana después de 3 temporadas. El contrato entre ambas partes era hasta finales del 2026.

"El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre amba partes", se lee en el escrito.

Comunicado de Alianza Lima sobre Carlos Zambrano. Foto: Alianza Lima.

Alianza anunció salida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

De esta manera, Alianza Lima concreta la salida de los 3 jugadores que involucrados en actos de indisciplina durante la pretemporada en Uruguay y fueron denunciados por un joven argentina por el presunto delito de abuso sexual.

Sergio Peña decidió irse de Perú para firma por el Sakarya de la segunda división de Turquía. Por su parte, el futuro de Miguel Trauco y Carlos Zambrano es desconocido.

¿Cómo va la denuncia en contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco?

Hace algunos días, el abogado de Carlos Zambrano anunció que van a denunciar por extorsión a la joven argentina que acusó a los 3 futbolistas por abuso sexual. Ante lo acontecido, Luis Deuteris, abogado de la presunta victima, calificó el accionar el defensor peruano como una "bajeza".

"Querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es, realmente, diría que de una bajeza importante (...). Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso Zambrano, quien es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta", sostuvo en diálogo con RPP.

Las investigaciones se encuentran a cargo de las autoridades en Uruguay. De acuerdo a Deuteris, se espera que los involucrados sean citados para dar sus descargos.