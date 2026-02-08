HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

Según José Carabalí, el árbitro le dijo a sus compañeros que se había equivocado en el polémico cobro que le permitió a los cusqueños empatar el partido por la Liga 1.

Kevin Ortega fue al VAR para analizar la supuesta falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes. Foto: composición/captura de L1 Max
Kevin Ortega fue al VAR para analizar la supuesta falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes. Foto: composición/captura de L1 Max

Universitario de Deportes se quedó con las ganas de llevarse un triunfazo de visita ante Cusco FC en el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura. El encuentro terminó con polémica, pues cerca del final el árbitro Kevin Ortega cobró un discutido penal que le permitió a los locales igualar el marcador.

Terminado el encuentro, varios jugadores del club crema expresaron su inconformidad con la decisión del réferi. El lateral José Carabalí comentó que incluso el propio Ortega reconoció su error, 'confesión' que escucharon sus compañeros de equipo.

PUEDES VER: ¿Cómo ver Universitario vs Atenea HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026?

lr.pe

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

"No estuve cerca de la jugada, pero creo que es algo que el VAR intuye. Sobre el penal no puedo decir nada, porque no he visto la falta que cobran", agregó el futbolista.

Así fue el penal que cobró Kevin Ortega para Cusco FC

Sobre el minuto 86', el colegiado FIFA fue llamado por el VAR para revisar una acción en el área de la 'U'. Al analizar la repetición de la jugada, el árbitro concluyó que Williams Riveros cometió falta en contra de Aldair Fuentes, por lo cual sancionó el penal y amonestó con tarjeta amarilla al defensa del conjunto estudiantil.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cobro se efectuó por un golpe y no por algún toque del balón con la mano por parte de Riveros. La duda surgió debido a que las tomas proporcionadas por las cámaras no mostraron con claridad el contacto entre el zaguero y el atacante.

Notas relacionadas
¿Cómo ver Universitario vs Atenea HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026?

¿Cómo ver Universitario vs Atenea HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026?

LEER MÁS
Universitario no pudo con Cusco FC e igualó en el Inca Garcilaso de la Vega

Universitario no pudo con Cusco FC e igualó en el Inca Garcilaso de la Vega

LEER MÁS
Con polémica en el final, Universitario empató 1-1 ante Cusco FC por el Apertura de la Liga 1

Con polémica en el final, Universitario empató 1-1 ante Cusco FC por el Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Deportes

[Vía L1 Max] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY por la Liga 1 2026?

Tabla de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

¿A qué hora juega HOY Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Seis menores al mes fueron asesinados por arma de fuego en 2025: homicidios fueron 44% más que el 2024

Escándalo de la franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político para las Elecciones 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025