Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

Kevin Ortega fue al VAR para analizar la supuesta falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes. Foto: composición/captura de L1 Max

Universitario de Deportes se quedó con las ganas de llevarse un triunfazo de visita ante Cusco FC en el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura. El encuentro terminó con polémica, pues cerca del final el árbitro Kevin Ortega cobró un discutido penal que le permitió a los locales igualar el marcador.

Terminado el encuentro, varios jugadores del club crema expresaron su inconformidad con la decisión del réferi. El lateral José Carabalí comentó que incluso el propio Ortega reconoció su error, 'confesión' que escucharon sus compañeros de equipo.

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

"No estuve cerca de la jugada, pero creo que es algo que el VAR intuye. Sobre el penal no puedo decir nada, porque no he visto la falta que cobran", agregó el futbolista.

Así fue el penal que cobró Kevin Ortega para Cusco FC

Sobre el minuto 86', el colegiado FIFA fue llamado por el VAR para revisar una acción en el área de la 'U'. Al analizar la repetición de la jugada, el árbitro concluyó que Williams Riveros cometió falta en contra de Aldair Fuentes, por lo cual sancionó el penal y amonestó con tarjeta amarilla al defensa del conjunto estudiantil.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cobro se efectuó por un golpe y no por algún toque del balón con la mano por parte de Riveros. La duda surgió debido a que las tomas proporcionadas por las cámaras no mostraron con claridad el contacto entre el zaguero y el atacante.