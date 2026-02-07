HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Fútbol Peruano

El grito de indignación de Luis Urruti tras derrota de Sport Boys con polémico gol anulado: "¡Vergüenza!"

El trazado de líneas que utilizó el VAR para anular el empate de Sport Boys a los 86 minutos generó una serie de reacciones. Uno de los que enfureció fue el delantero Luis Urruti.

Luis Urruti es uno de los jugadores más experimentados de Sport Boys. Foto: L1 Max
Luis Urruti es uno de los jugadores más experimentados de Sport Boys. Foto: L1 Max

Sport Boys sufrió una dura caída en su visita a ADT Tarma por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de culminar el primer tiempo en desventaja, el conjunto rosado mejoró en el complemento y encontró el empate gracias a un agónico tanto del argentino Luciano Nequecaur; sin embargo, la felicidad de los porteños se esfumó cuando el VAR decidió anularlo.

Al finalizar el cotejo, las cámaras de televisión captaron el enojo de los dirigidos por Jaime de la Pava. Uno de los más frustrados fue el extremo Luis Urruti, quien calificó de "vergonzoso" el accionar del arbitraje en el cotejo.

PUEDES VER: Alianza Lima oficializó la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: 'Han dejado de pertenecer a nuestra institución'

lr.pe

Luis Urruti indignado por gol anulado a Sport Boys ante ADT

El exjugador de Universitario repitió en varias ocasiones que lo acontecido en Tarma fue una vergüenza. Esto debido a que desde el VAR decidieron anular el empate de Sport Boys por un supuesto fuera de juego; desde varios sectores se cuestionó el trazado de líneas que aplicaron para determinar el la posición adelantada.

Trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Sport Boys contra ADT de Tarma. Foto: L1 Max.

Trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Sport Boys contra ADT de Tarma. Foto: L1 Max.

Al percatarse de la presencia de las cámaras en el campo de juego, Luis Urruti evidenció su indignación con un fuerte mensaje: "¡Una vergüenza! ¿Hasta cuándo?", fueron las palabras que se compartieron en plena transmisión de L1 Max.

PUEDES VER: Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: futbolista de Alianza Lima recibiría millonario monto tras fallo del TAS

lr.pe

Sport Boys y su complicado arranque en la Liga 1 2026

Sport Boys todavía no sabe lo que es ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En su debut, la Misilera no pasó del empate 1-1 ante Los Chankas en el Miguel Grau del Callao. Por otra parte, en su segunda presentación, cayeron 1-0 contra ADT. Estos resultados les deja entre los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Notas relacionadas
Universitario vs Cusco FC HOY vía L1 Max por la Liga 1 2026: horario del partido desde el Garcilaso de la Vega

Universitario vs Cusco FC HOY vía L1 Max por la Liga 1 2026: horario del partido desde el Garcilaso de la Vega

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Melgar por la Liga 1 2026: horario y canal del partido en la fecha 2 del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Melgar por la Liga 1 2026: horario y canal del partido en la fecha 2 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva y su mensaje a Mano Menezes tras dejar abiertas las puertas de la selección peruana: "Desearle lo mejor siempre"

Christian Cueva y su mensaje a Mano Menezes tras dejar abiertas las puertas de la selección peruana: "Desearle lo mejor siempre"

LEER MÁS
Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

LEER MÁS
Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones de la segunda etapa y resultados de los partidos de hoy

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora ver Alianza Lima vs Olva Latino HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Partidos de hoy, 7 de febrero de 2026: resultados, horarios y canales dónde ver fútbol en vivo

Fútbol Peruano

Christian Cueva y su mensaje a Mano Menezes tras dejar abiertas las puertas de la selección peruana: "Desearle lo mejor siempre"

Alianza Lima oficializó la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal del partido por el Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025