El grito de indignación de Luis Urruti tras derrota de Sport Boys con polémico gol anulado: "¡Vergüenza!"
El trazado de líneas que utilizó el VAR para anular el empate de Sport Boys a los 86 minutos generó una serie de reacciones. Uno de los que enfureció fue el delantero Luis Urruti.
Sport Boys sufrió una dura caída en su visita a ADT Tarma por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de culminar el primer tiempo en desventaja, el conjunto rosado mejoró en el complemento y encontró el empate gracias a un agónico tanto del argentino Luciano Nequecaur; sin embargo, la felicidad de los porteños se esfumó cuando el VAR decidió anularlo.
Al finalizar el cotejo, las cámaras de televisión captaron el enojo de los dirigidos por Jaime de la Pava. Uno de los más frustrados fue el extremo Luis Urruti, quien calificó de "vergonzoso" el accionar del arbitraje en el cotejo.
Luis Urruti indignado por gol anulado a Sport Boys ante ADT
El exjugador de Universitario repitió en varias ocasiones que lo acontecido en Tarma fue una vergüenza. Esto debido a que desde el VAR decidieron anular el empate de Sport Boys por un supuesto fuera de juego; desde varios sectores se cuestionó el trazado de líneas que aplicaron para determinar el la posición adelantada.
Trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Sport Boys contra ADT de Tarma. Foto: L1 Max.
Al percatarse de la presencia de las cámaras en el campo de juego, Luis Urruti evidenció su indignación con un fuerte mensaje: "¡Una vergüenza! ¿Hasta cuándo?", fueron las palabras que se compartieron en plena transmisión de L1 Max.
Sport Boys y su complicado arranque en la Liga 1 2026
Sport Boys todavía no sabe lo que es ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En su debut, la Misilera no pasó del empate 1-1 ante Los Chankas en el Miguel Grau del Callao. Por otra parte, en su segunda presentación, cayeron 1-0 contra ADT. Estos resultados les deja entre los últimos lugares de la tabla de posiciones.