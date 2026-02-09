HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

El histórico goleador sorprendió con sus pasos de baile en previo al importante partido ante Deportivo Garcilaso. Además, ilusionó a los hinchas con la Copa Sudamericana o Libertadores.

Hernán Barcos bailó y se ganó el cariño de los hinchas en Cajamarca FC. Foto: Lr/Inka Deportes
Hernán Barcos bailó y se ganó el cariño de los hinchas en Cajamarca FC. Foto: Lr/Inka Deportes

Hernán Barcos dejó huella en Alianza Lima e incluso fue considerado el mejor extranjero en la historia del club pese a su polémica salida. El actual '9' de Cajamarca FC se ganó el cariño de la hinchada con sus goles y el emotivo discurso que realizó en el banderazo previo al importante partido contra Deportivo Garcilaso. Además, el 'Pirata' se animó a soltar unos pasos en un divertido baile propio de la región.

El club cajamarquino sorprendió en el marcado de fichajes por los experimentados refuerzos que presentó en la pretemporada. El respetado '9' promete llevar al 'Picaflor del Cumbe' a lo más alto de la Liga 1 para pelear con los grandes en la tabla de posiciones y aspirar en Copa Libertadores.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos en el banderazo de Cajamarca FC?

El 'Pirata' se atrevió a bailar con una fanática de Cajamarca FC, recibió arengas del público y lanzó un emotivo discurso. "Estamos felices de que nos acompañen, el grupo está comprometido, un equipo que recién asciende pero daremos que hablar. Todo el empuje del grupo vamos poner en la cancha con esa fuerza que nos dan y trataremos de dejar al cuadro de FC Cajamarca en lo más alto", enfatizó Hernán Barcos.

Además, ilusionó a los hinchas con una posible clasificación a un torneo internacional. "Ojalá que podamos hacerlo de la mejor manera para que la próxima temporada podamos jugar la Copa Loibertadores o Sudamericana y vengan grandes equipos acá a Cajamarca", sentenció.

PUEDES VER: Caín Fara dice que no hablará del arbitraje tras el polémico empate entre Universitario y Cusco FC: "Después te sancionan"

lr.pe

Presidente de FC Cajamarca: "Ojalá llegar a Sudamericana o Libertadores"

"El objetivo, así como el de los 18 clubes que vamos a participar, es (clasificar a) un torneo internacional. Ojalá, con la bendición de Dios, (llegar a) una Sudamericana, una Libertadores. ¿Por qué no soñar? No es fácil, obviamente. Tampoco difícil si nos organizamos todos desde la dirigencia, los futbolistas y el comando técnico. Podemos lograrlo", declaró el directivo en diálogo con Radio Exitosa.

PUEDES VER: Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

lr.pe

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

En suelo peruano, el encuentro entre FC Cajamarca ante Deportivo Garcilaso iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
Notas relacionadas
Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

LEER MÁS
Hernán Barcos confiado en el triunfo de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Tiene todas las de ganar"

Hernán Barcos confiado en el triunfo de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Tiene todas las de ganar"

LEER MÁS
Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

LEER MÁS
Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Programa debut de Ric La Torre y ‘Samu’ recibe insólita donación en dólares durante streaming de María Pía Copello: “US$1.99, todo suma”

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Deportes

Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025