Hernán Barcos dejó huella en Alianza Lima e incluso fue considerado el mejor extranjero en la historia del club pese a su polémica salida. El actual '9' de Cajamarca FC se ganó el cariño de la hinchada con sus goles y el emotivo discurso que realizó en el banderazo previo al importante partido contra Deportivo Garcilaso. Además, el 'Pirata' se animó a soltar unos pasos en un divertido baile propio de la región.

El club cajamarquino sorprendió en el marcado de fichajes por los experimentados refuerzos que presentó en la pretemporada. El respetado '9' promete llevar al 'Picaflor del Cumbe' a lo más alto de la Liga 1 para pelear con los grandes en la tabla de posiciones y aspirar en Copa Libertadores.

¿Qué dijo Hernán Barcos en el banderazo de Cajamarca FC?

El 'Pirata' se atrevió a bailar con una fanática de Cajamarca FC, recibió arengas del público y lanzó un emotivo discurso. "Estamos felices de que nos acompañen, el grupo está comprometido, un equipo que recién asciende pero daremos que hablar. Todo el empuje del grupo vamos poner en la cancha con esa fuerza que nos dan y trataremos de dejar al cuadro de FC Cajamarca en lo más alto", enfatizó Hernán Barcos.

Además, ilusionó a los hinchas con una posible clasificación a un torneo internacional. "Ojalá que podamos hacerlo de la mejor manera para que la próxima temporada podamos jugar la Copa Loibertadores o Sudamericana y vengan grandes equipos acá a Cajamarca", sentenció.

Presidente de FC Cajamarca: "Ojalá llegar a Sudamericana o Libertadores"

"El objetivo, así como el de los 18 clubes que vamos a participar, es (clasificar a) un torneo internacional. Ojalá, con la bendición de Dios, (llegar a) una Sudamericana, una Libertadores. ¿Por qué no soñar? No es fácil, obviamente. Tampoco difícil si nos organizamos todos desde la dirigencia, los futbolistas y el comando técnico. Podemos lograrlo", declaró el directivo en diálogo con Radio Exitosa.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

En suelo peruano, el encuentro entre FC Cajamarca ante Deportivo Garcilaso iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.