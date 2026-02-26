HOYSuscripcion LR Focus

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

En una reciente entrevista, Solano también cuestionó el bajo nivel de la Liga 1, manifestando su rechazo a la falta de oportunidades para los jugadores peruanos.

Nolberto Solano habló sobre el hat-trick de Hernán Barcos. Foto: composición LR/L1 Max/Liga 1
Nolberto Solano habló sobre el hat-trick de Hernán Barcos. Foto: composición LR/L1 Max/Liga 1

Nolberto Solano, en una reciente entrevista, tuvo una fuerte crítica hacia el nivel de la Liga 1, que ganó más visibilidad sobre todo tras el gran hat-trick de Hernán Barcos, que le dio la victoria a FC Cajamarca sobre Melgar por el Torneo Apertura. En conversación con el programa L1 Max, el exfutbolista no dudó en enfatizar que la raíz de este bajo nivel se debe a que no se ha fortalecido la competencia para desarrollar jugadores peruanos.

En este contexto, se refirió a los goles del 'Pirata', la gran hazaña que logró al entrar como recambio y darle la victoria a su equipo. Sin embargo, reconoció que el nivel de los defensores del equipo contrario es para 'llamarles la atención' y los comparó con los jugadores con los que se enfrenta los fines de semana en sus pichangas.

PUEDES VER: Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

lr.pe

Nolberto Solano habló sobre el hat-trick de Hernán Barcos

Para 'Ñol', los tres goles del delantero argentino fueron especiales. Sin embargo, reconoció que el marcaje ejercido por lo jugadores de Melgar no fue el adecuado.

“Yo veo a Barco, lo tengo que aplaudir, los tres goles que hizo, pero también tengo que llamarle la atención a los tipos, me hizo acordar la pichanga que yo juego los fin de semana”, fueron las palabras de Solano.

PUEDES VER: Julio César Uribe y su postura sobre las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un sólo jugador"

lr.pe

Solano criticó el nivel del fútbol peruano

En otro momento de la conversación, habló sobre el nivel del fútbol peruano, especialmente por la falta de oportunidades para los jugadores locales. Para el exjugador de la selección peruana, el fútbol nacional opta constantemente por recursos externos, dejando en segundo plano el desarrollo del talento local.

Eso es una realidad y no es culpa de Barco, no es culpa de Lavandeira, no es culpa de todos los extranjeros, es de nuestro sistema”, explicó 'Ñol'.

