HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Administrador de Universitario anuncia que pedirá audios del VAR y evaluación de árbitros tras empate ante Cusco FC

Vía redes sociales, Franco Velazco calificó como "inadmisible" la actuación de Kevin Ortega y el VAR en el Cusco, la cual aseguró que perjudicó a su equipo en más de una jugada.

Franco Velazco cuestionó la actuación de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva, encargado del VAR. Foto: composición/captura de L1 Max/Universitario
Franco Velazco cuestionó la actuación de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva, encargado del VAR. Foto: composición/captura de L1 Max/Universitario

Un día después del empate entre Universitario y Cusco FC, Franco Velazco se pronunció vía redes sociales en referencia a la polémica surgida por el penal cobrado en los últimos minutos a favor del equipo dorado. El administrador del club crema cuestionó severamente el desempeño del árbitro principal, así como del encargado del videoarbitraje, al considerar que ambos perjudicaron a la 'U' con sus decisiones.

"Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", publicó Velazco desde su cuenta de X.

PUEDES VER: Álvaro Barco y su fuerte queja tras empate de Universitario con polémico penal: 'Fue un invento absoluto'

lr.pe

Franco Velazco: "Presentaremos queja formal ante Conar"

El directivo se mostró resignado por los puntos perdidos, pero señaló que buscará evitar tener que pasar por este tipo de situaciones en el futuro. Por ello, anunció que pedirá la liberación de los audios del VAR y una evaluación para los réferis que intervinieron durante el partido.

"El día de mañana (lunes) presentaremos la queja formal ante la Conar, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025", agregó.

Por último, llamó la atención acerca de las polémicas arbitrales que, consideró, podrían provocar dudas ya desde las primeras fechas de esta Liga 1. "Preocupa que errores de esta magnitud se produzcan desde el inicio del torneo, generando dudas razonables sobre la consistencia y el criterio arbitral", finalizó.

Notas relacionadas
Jairo Concha y Andy Polo arremeten contra Kevin Ortega por arbitraje en el Cusco FC ante Universitario: "Cómo vas a cobrar ese penal"

Jairo Concha y Andy Polo arremeten contra Kevin Ortega por arbitraje en el Cusco FC ante Universitario: "Cómo vas a cobrar ese penal"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su fuerte queja tras empate de Universitario con polémico penal: "Fue un invento absoluto"

Álvaro Barco y su fuerte queja tras empate de Universitario con polémico penal: "Fue un invento absoluto"

LEER MÁS
[Vía Latina] ¿A qué hora juega Universitario vs Atenea HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

[Vía Latina] ¿A qué hora juega Universitario vs Atenea HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

LEER MÁS
Sporting Cristal perdió contra Melgar y sigue sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal perdió contra Melgar y sigue sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

Sunat amplía su poder de cobranza y podrá embargar fondos retenidos de empresas por deudas tributarias

Alineaciones de Real Madrid vs Valencia EN VIVO: juegan HOY LaLiga de España vía DSports

Deportes

Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

Alineaciones de Real Madrid vs Valencia EN VIVO: juegan HOY LaLiga de España vía DSports

Con polémica en el final, Universitario empató 1-1 ante Cusco FC por el Apertura de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

JNE evaluó apelación de la candidatura de Walter Lozano 'Bica' al Senado: declaró fundado en parte su recurso

Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025