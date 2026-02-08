Un día después del empate entre Universitario y Cusco FC, Franco Velazco se pronunció vía redes sociales en referencia a la polémica surgida por el penal cobrado en los últimos minutos a favor del equipo dorado. El administrador del club crema cuestionó severamente el desempeño del árbitro principal, así como del encargado del videoarbitraje, al considerar que ambos perjudicaron a la 'U' con sus decisiones.

"Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", publicó Velazco desde su cuenta de X.

Franco Velazco: "Presentaremos queja formal ante Conar"

El directivo se mostró resignado por los puntos perdidos, pero señaló que buscará evitar tener que pasar por este tipo de situaciones en el futuro. Por ello, anunció que pedirá la liberación de los audios del VAR y una evaluación para los réferis que intervinieron durante el partido.

"El día de mañana (lunes) presentaremos la queja formal ante la Conar, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025", agregó.

Por último, llamó la atención acerca de las polémicas arbitrales que, consideró, podrían provocar dudas ya desde las primeras fechas de esta Liga 1. "Preocupa que errores de esta magnitud se produzcan desde el inicio del torneo, generando dudas razonables sobre la consistencia y el criterio arbitral", finalizó.