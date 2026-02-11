Kevin Ortega es uno de los árbitros FIFA de la Liga 1. Foto: AFP

Kevin Ortega es uno de los árbitros FIFA de la Liga 1. Foto: AFP

El penal cobrado a favor de Cusco FC ante Universitario de Deportes generó una serie de cuestionamientos hacia los árbitros Kevin Ortega (juez principal) y Alejandro Villanueva (encargado del VAR). Después de que Conar reconociera el error de ambos colegiados, se puedo conocer la sanción que recibieron.

"Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor", adelantó Juan Sulca en el programa 'Fútbol Satélite'.

¿Con cuántas fechas fueron sancionados Kevin Ortega y Alejandro Villanueva?

De acuerdo a RPP, los árbitros Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción tras su equivocación en el partido entre Universitario y Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

"Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción por el penal cobrado en Cusco vs Universitario. De otro lado, informe técnico VAR confirmó offside de Luciano Nequecaur; por esa razón, Edwin Ordoñez y Milagros Arruela no tendran 'correctivo'", reveló el periodista Mario Pinedo.

Universitario pedirá que Kevin Ortega no los dirija más

Franco Velazco, administrador de la U, remarcó que espera una sanción ejemplar hacia los árbitros involucrados; en ese sentido, buscarán que Ortega y Villanueva no los vuelvan a dirigir en lo que resta de la Liga 1.

"No estamos cómodos porque ya existe una carga subjetiva de ambos hacia nosotros, por lo que vamos a solicitar que no sean programados más en nuestros encuentros. Creemos que es lo más razonable y prudente", indicó ante los medios.

Conar publicará audios del VAR desde la próxima fecha

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Árbitros dispuso que los audios del VAR correspondiente a los partidos de la Liga 1 2026 sean de "carácter público".

"A partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana"