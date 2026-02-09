Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"
El zaguero de la selección peruana sorprendió en redes sociales al contestarle a un hincha aliancista con un emotivo mensaje. Callens primero debe recuperarse al 100% para volver a su mejor versión.
Alianza Lima deja dudas en defensa en el arranque de temporada e incluso se quedó sin Carlos Zambrano, ya que el experimentado zaguero estuvo vinculado en temas extradeportivos. Los hinchas quieren que la directiva incorporé un defensor más, pero el tiempo los puso contra la cuerdas. Sin embargo, un mensaje de Alexander Callens ilusionó al mundo blanquiazul. El central peruano no descarta fichar por el popular club de la La Victoria en un futuro cercano.
Callens fue uno de los defensores más respetados en la selección peruana. Su experiencia, buen pie y la fricción fueron sus principales armas. Lamentablemente, en su mejor momento tuvo que parar debido a una miocarditis o alteración cardiaca. El futbolista de 33 años se viene recuperando.
¿Qué dijo Alexander Callens sobre Alianza Lima?
El zaguero prometió públicamente, mediante su cuenta oficial de Instagram, que jugaría en ALianza Lima sin dudarlo. Recientemente, Diego Del Castillo Monroe, un usuario de redes sociales, al ver una foto de Calles puso "ya ven a Alianza". Nadie esperaba que el zaguero le contestaría el pedido. "Cuando me recuperé", acompañado de un símbolo de fuerza. En cuestión de segundos el comentario se llenó de 'likes'.
¿Qué pasará con Carlos Zambrano en Alianza Lima?
Según información del periodista José Varela, la intención de Alianza Lima es que el defensa también deje el equipo, pero su entorno estaría complicando las negociaciones para la rescisión de contrato. "Carlos Zambrano tampoco continuará en Alianza Lima y seguirá los pasos de Miguel Trauco y Sergio Peña. La institución blanquiazul enfrenta dificultades con el entorno del jugador para alcanzar un acuerdo que permita rescindir el contrato vigente", señaló el comunicador desde su cuenta de X.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?
El partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.