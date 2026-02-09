HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

La extrema derecha sigue encabezando las elecciones | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

El zaguero de la selección peruana sorprendió en redes sociales al contestarle a un hincha aliancista con un emotivo mensaje. Callens primero debe recuperarse al 100% para volver a su mejor versión.

Alexander Callens manda guiño a Alianza Lima para volver al ruedo. Foto: Lr/ESPN
Alexander Callens manda guiño a Alianza Lima para volver al ruedo. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima deja dudas en defensa en el arranque de temporada e incluso se quedó sin Carlos Zambrano, ya que el experimentado zaguero estuvo vinculado en temas extradeportivos. Los hinchas quieren que la directiva incorporé un defensor más, pero el tiempo los puso contra la cuerdas. Sin embargo, un mensaje de Alexander Callens ilusionó al mundo blanquiazul. El central peruano no descarta fichar por el popular club de la La Victoria en un futuro cercano.

Callens fue uno de los defensores más respetados en la selección peruana. Su experiencia, buen pie y la fricción fueron sus principales armas. Lamentablemente, en su mejor momento tuvo que parar debido a una miocarditis o alteración cardiaca. El futbolista de 33 años se viene recuperando.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

¿Qué dijo Alexander Callens sobre Alianza Lima?

El zaguero prometió públicamente, mediante su cuenta oficial de Instagram, que jugaría en ALianza Lima sin dudarlo. Recientemente, Diego Del Castillo Monroe, un usuario de redes sociales, al ver una foto de Calles puso "ya ven a Alianza". Nadie esperaba que el zaguero le contestaría el pedido. "Cuando me recuperé", acompañado de un símbolo de fuerza. En cuestión de segundos el comentario se llenó de 'likes'.

PUEDES VER: Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

lr.pe

¿Qué pasará con Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Según información del periodista José Varela, la intención de Alianza Lima es que el defensa también deje el equipo, pero su entorno estaría complicando las negociaciones para la rescisión de contrato. "Carlos Zambrano tampoco continuará en Alianza Lima y seguirá los pasos de Miguel Trauco y Sergio Peña. La institución blanquiazul enfrenta dificultades con el entorno del jugador para alcanzar un acuerdo que permita rescindir el contrato vigente", señaló el comunicador desde su cuenta de X.

PUEDES VER: Ilia Malinin venció el temible salto mortal que fue prohibido hace 50 años: prodigio del patinaje ganó el oro para Estados Unidos en JJ. OO.

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Notas relacionadas
Alexander Callens vuelve a entrenar con el AEK de Grecia tras meses fuera por un problema en el corazón

Alexander Callens vuelve a entrenar con el AEK de Grecia tras meses fuera por un problema en el corazón

LEER MÁS
Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

LEER MÁS
De defender a Perú en las Eliminatorias 2026 a ser comentarista tras 'retirarse del fútbol': estará en el Alianza Lima contra Sport Boys

De defender a Perú en las Eliminatorias 2026 a ser comentarista tras 'retirarse del fútbol': estará en el Alianza Lima contra Sport Boys

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

LEER MÁS
Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

LEER MÁS
Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

Deportes

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Universitario buscaría inhabilitación de Kevin Ortega y evalua tomar medidas legales si Conar no publica audios de penal a Cusco FC

Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025