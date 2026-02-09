HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

Juan Sulca, presidente de la Conar, se pronunció luego de las diversas críticas que llegaron desde Universitario Deportes por el accionar del árbitro Kevin Ortega.

Juan Sulca confirmó que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva serán sancionados. Foto: composición LR/FPF/L1 Max
Juan Sulca confirmó que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva serán sancionados. Foto: composición LR/FPF/L1 Max

El empate entre Universitario de Deportes y Cusco FC estuvo marcado por el polémico arbitraje de Kevin Ortega, quien cobró un penal para los imperiales en la agonía del compromiso tras revisar el VAR. Luego de los diversos cuestionamientos, Juan Sulca, presidente de Conar, se pronunció sobre este episodio y consideró que "no existe evidencia para cobrar la falta" de Williams Riveros.

Por otra parte, el directivo se refirió sobre si los jueces involucrados serán sancionados por su accionar. Como es conocido, la 'U' buscaría que se inhabilite a Kevin Ortega y Alejandro Villanueva.

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC

Juan Sulca fue claro al mencionar que el contacto entre los juagdores Williams Riveros y Aldair Fuentes es un contacto normal al momento de disputar un balón.

"Hay una situación en la que el árbitro, en un primer momento, no aprecia una falta; luego recibe un llamado del VAR para invitarlo a una revisión por una posible falta, cambia su decisión inicial y cobra falta. Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa", manifestó en el programa Fútbol Satélite.

¿Kevin Ortega será sancionado tras arbitraje en el Cusco FC vs Universitario?

Al ser consultado sobre un castigo hacia Kevin Ortega, el presidente de la Conar señaló que se tomarán medidas por lo acontecido en el partido entre los de Javier Rabanal y Miguel Ángel Rondelli.

"Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor", aseguró.

