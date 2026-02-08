Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones, horario y canal TV para ver el partido de hoy por la Liga 1

VER Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO | Ambos equipos jugarán en Matute por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso empezará a partir de las 6.00 p. m. y la transmisisón estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrá seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Pablo Guede, que cuentan con varias bajas de consideración, esperan dejar atrás la derrota sufrida ante 2 de Mayo por Copa Libertadores; para ello, necesitan un triunfo que le permita tener tranquilidad a sus hinchas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 2 de la Liga 1 2026 iniciará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

La transmisión del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV Movistar TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por internet?

Vía streaming podrás seguir el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

En Alianza Lima, Fernando Gaibor, Guillermo Viscarra y Esteban Pavez no podrán estar disponibles para Pablo Guede tras sufrir lesiones en los últimos días.

Alianza Lima : Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal; Chávez, Burlamaqui; Cantero, Vélez, Guerrero, Castillo.

: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal; Chávez, Burlamaqui; Cantero, Vélez, Guerrero, Castillo. Comerciantes Unidos: Córdova; Rojas, Alcedo, Rodríguez, Lino; Correa, Arias, Vilca; Ayoví, Sen, Herrera.

Pronóstico de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

El conjunto victoriano para como amplio favotiro ante los de Cutervo para su segundo partido del torneo peruano.