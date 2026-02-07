La derrota de Alianza Lima ante el 2 de Mayo en el partido de ida por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ha dejado un mal sabor de boca a los hinchas 'blanquiazules'. Este resultado adverso obliga a los dirigidos por Pablo Guede a remontar en el cotejo de vuelta, que se jugará el próximo miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva.

Ante esta situación, el volante ecuatoriano Jairo Vélez tomó la palabra para llamar a la calma y destacó que es consciente de la necesidad de dejar atrás el resultado y concentrarse en revertir el 1-0 en contra sufrido en Paraguay.

La autocrítica de Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima en el partido de ida ante el 2 de Mayo

Al analizar el rendimiento del combinado ‘íntimo’, el mediocampista reconoció los errores cometidos y el exceso de confianza previo al encuentro de ida contra el conjunto paraguayo. No obstante, dejó en claro que la eliminatoria sigue en suspenso y que no se puede subestimar al rival, especialmente en la fase 1 de la Copa Libertadores, una instancia en la que no hay margen de error y una falla puede significar la eliminación del torneo más importante a nivel de clubes.

“La llave está abierta, la idea no fue perder en la ida, pero esto es fútbol, estamos en un torneo donde están los mejores equipos de cada país. No se puede menospreciar”, sostuvo.

Más allá del marcador, Jairo Vélez destacó que el rendimiento de Alianza Lima fue positivo, especialmente en el primer tiempo, en el que generaron varias ocasiones claras para ponerse en ventaja. Además, lamentó no haber aprovechado las oportunidades que tuvieron: “Hicimos un buen partido, creo que al final un descuido nos costó el gol”, señaló.

La confianza de Jairo Vélez de remontar la serie ante 2 de Mayo

A pesar de estar en desventaja en el marcador, el futbolista ecuatoriano destacó la fortaleza mental del plantel para revertir la serie. Además, aseguró que el grupo mantiene intacta la fe en sus posibilidades y confía en hacerse fuerte en casa para lograr el objetivo de avanzar a la fase 2 de la Copa Libertadores.

“Tenemos la convicción y la confianza de que podemos remontar el resultado. La presión existe en cada partido, ya sea en el campeonato nacional o internacional; siempre está presente. Nosotros, como futbolistas, lo tenemos claro”, enfatizó.