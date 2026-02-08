Como jugador, Eduardo Ledesma (#8) estuvo en el 'Capiatazo' de 2017 ante Universitario. Foto: composición/LR/2 de Mayo

Como jugador, Eduardo Ledesma (#8) estuvo en el 'Capiatazo' de 2017 ante Universitario. Foto: composición/LR/2 de Mayo

Aunque 2 de Mayo ganó el partido de ida ante Alianza Lima, correspondiente a la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026, para la vuelta el favoritismo se inclina a favor del equipo peruano. La escasa diferencia de gol (1-0) le da a los íntimos esperanzas de revertir la llave, pero el DT del conjunto paraguayo, Eduardo Ledesma, tiene sus propios motivos para ilusionarse.

Hace casi 10 años, el estratega protagonizó una de las clasificaciones más heroicas en la historia moderna del torneo continental cuando dejó fuera nada menos que a Universitario. En aquel entonces, Ledesma era jugador del modesto Deportivo Capiatá que, contra todo pronóstico, eliminó a los cremas en su propio estadio. Ahora, ya en su faceta como estratega, buscará repetir la hazaña frente a los blanquiazules.

Eduardo Ledesma jugó en el 'Capiatazo' por Copa Libertadores

En la Copa Libertadores 2017, Universitario y Deportivo Capiatá se enfrentaron por la fase previa 2 del certamen. La serie empezó con un triunfo 3-1 de la 'U' en Paraguay, resultado que le daba total favoritismo para encarar el cierre de la llave en casa.

Al cuadro entonces dirigido por Roberto Chale le bastaba con empatar, e incluso perder por 1-0 o 2-0, para avanzar a la siguiente ronda. Por el nivel mostrado en la ida, todo hacía indicar que el segundo compromiso sería de mero trámite. Sin embargo, sucedió lo impensado: en el Estadio Monumental de Ate, los guaraníes dieron el golpe al golear por 3-0 y quedarse con la clasificación gracias al 4-3 del marcador global.

En cuanto a Ledesma, el exmediocampista fue titular y disputó los 90 minutos de aquel cotejo, en el cual tuvo un aporte clave al brindar la asistencia para el segundo gol del elenco auriazul.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo de Eduardo Ledesma?

El segundo duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Para remontar la serie y clasificar a la fase previa 2, los íntimos deben ganar por dos o más goles de diferencia.