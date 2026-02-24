HOYSuscripcion LR Focus

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Fútbol Peruano

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

La fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 comenzará el 27 de febrero con partidos emocionantes, teniendo como protagonistas a equipos como Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Programación de la Liga 1 Torneo Apertura. Foto: composición LR/Instagram
Programación de la Liga 1 Torneo Apertura. Foto: composición LR/Instagram

Este 27 de febrero inicia la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 con emocionantes encuentros, como Sporting Cristal contra Sport Huancayo. Sin embargo, los partidos que llaman la atención serán Alianza Lima contra el sorpresivo puntero del torneo local, UTC, mientras que Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca, equipo donde milita Hernán Barcos.

Por su parte, Melgar recibirá la visita de Los Chankas. Los dirigidos por Juan Máximo Reynoso buscarán la victoria que les devuelva la cima, tras dejar puntos en territorio cajamarquino. Esta fecha 5 se presenta como una jornada emocionante, donde habrá muchas sorpresas de por medio.

lr.pe

Programación de la fecha 5 de la Liga 1 Torneo Apertura

Viernes 27

  • Alianza Atl. vs. AD Tarma
  • Día: sábado 27 de febrero – 3:00 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
  • Melgar vs. Los Chankas
  • Día: sábado 27 de febrero – 5:45 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
  • Deportivo Garcilaso vs. Cienciano
  • Día: sábado 27 de febrero – 8:15 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Sábado 28

  • Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
  • Día: domingo 28 de febrero – 11:00 a. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
  • UTC vs. Alianza Lima
  • Día: domingo 28 de febrero – 1:15 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
  • Sport Boys vs. Moquegua
  • Día: domingo 28 de febrero – 7:00 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Lunes 1

  • Comerciantes Unidos vs. Grau
  • Día: lunes 1 de marzo – 1:00 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
  • Juan Pablo II vs. Cusco
  • Día: lunes 1 de marzo – 3:30 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
  • Universitario vs. FC Cajamarca
  • Día: lunes 1 de marzo – 6:00 p. m.
  • Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Pos.EquipoPJPGDGPts
1UTC43410
2Alianza Lima43310
3Melgar4359
4Universitario4238
5Los Chankas4228
6Sporting Cristal4115
7FC Cajamarca4105
8Deportivo Garcilaso4105
9Alianza Atlético4105
10Cienciano4124
11Sport Huancayo4104
12Cusco FC4104
13Sport Boys41-14
14Comerciantes Unidos41-24
15ADT41-24
16Juan Pablo II41-64
17CD Moquegua41-53
18Atlético Grau40-41
Gustavo Zevallos descarta fichaje de otro '9' en Sporting Cristal pese a las críticas a Felipe Vizeu: "Esto se arregla con goles"

Gustavo Zevallos descarta fichaje de otro '9' en Sporting Cristal pese a las críticas a Felipe Vizeu: "Esto se arregla con goles"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 4 en el Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 4 en el Torneo Apertura

Miguel Trauco estaría cerca de llegar a ADT tras su salida de Alianza Lima: “Solo falta cerrar el número”

Miguel Trauco estaría cerca de llegar a ADT tras su salida de Alianza Lima: "Solo falta cerrar el número"

Paolo Guerrero sostuvo áspero intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima en plena tanda de penales ante Sporting Cristal

Paolo Guerrero sostuvo áspero intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima en plena tanda de penales ante Sporting Cristal

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

