Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

Este 27 de febrero inicia la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 con emocionantes encuentros, como Sporting Cristal contra Sport Huancayo. Sin embargo, los partidos que llaman la atención serán Alianza Lima contra el sorpresivo puntero del torneo local, UTC, mientras que Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca, equipo donde milita Hernán Barcos.

Por su parte, Melgar recibirá la visita de Los Chankas. Los dirigidos por Juan Máximo Reynoso buscarán la victoria que les devuelva la cima, tras dejar puntos en territorio cajamarquino. Esta fecha 5 se presenta como una jornada emocionante, donde habrá muchas sorpresas de por medio.

Programación de la fecha 5 de la Liga 1 Torneo Apertura

Viernes 27

Alianza Atl. vs. AD Tarma

Día: sábado 27 de febrero – 3:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Melgar vs. Los Chankas

Día: sábado 27 de febrero – 5:45 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Día: sábado 27 de febrero – 8:15 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Sábado 28

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Día: domingo 28 de febrero – 11:00 a. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

UTC vs. Alianza Lima

Día: domingo 28 de febrero – 1:15 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Sport Boys vs. Moquegua

Día: domingo 28 de febrero – 7:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Lunes 1

Comerciantes Unidos vs. Grau

Día: lunes 1 de marzo – 1:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Juan Pablo II vs. Cusco

Día: lunes 1 de marzo – 3:30 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Universitario vs. FC Cajamarca

Día: lunes 1 de marzo – 6:00 p. m.

Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

