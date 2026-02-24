Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5
La fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 comenzará el 27 de febrero con partidos emocionantes, teniendo como protagonistas a equipos como Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.
Este 27 de febrero inicia la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 con emocionantes encuentros, como Sporting Cristal contra Sport Huancayo. Sin embargo, los partidos que llaman la atención serán Alianza Lima contra el sorpresivo puntero del torneo local, UTC, mientras que Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca, equipo donde milita Hernán Barcos.
Por su parte, Melgar recibirá la visita de Los Chankas. Los dirigidos por Juan Máximo Reynoso buscarán la victoria que les devuelva la cima, tras dejar puntos en territorio cajamarquino. Esta fecha 5 se presenta como una jornada emocionante, donde habrá muchas sorpresas de por medio.
Programación de la fecha 5 de la Liga 1 Torneo Apertura
Viernes 27
- Alianza Atl. vs. AD Tarma
- Día: sábado 27 de febrero – 3:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Melgar vs. Los Chankas
- Día: sábado 27 de febrero – 5:45 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Deportivo Garcilaso vs. Cienciano
- Día: sábado 27 de febrero – 8:15 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
Sábado 28
- Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
- Día: domingo 28 de febrero – 11:00 a. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- UTC vs. Alianza Lima
- Día: domingo 28 de febrero – 1:15 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Sport Boys vs. Moquegua
- Día: domingo 28 de febrero – 7:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
Lunes 1
- Comerciantes Unidos vs. Grau
- Día: lunes 1 de marzo – 1:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Juan Pablo II vs. Cusco
- Día: lunes 1 de marzo – 3:30 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
- Universitario vs. FC Cajamarca
- Día: lunes 1 de marzo – 6:00 p. m.
- Canal: L1 Max, L1 Play, Movistar Deportes
Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1
Tabla de posiciones del Torneo Apertura
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|UTC
|4
|3
|4
|10
|2
|Alianza Lima
|4
|3
|3
|10
|3
|Melgar
|4
|3
|5
|9
|4
|Universitario
|4
|2
|3
|8
|5
|Los Chankas
|4
|2
|2
|8
|6
|Sporting Cristal
|4
|1
|1
|5
|7
|FC Cajamarca
|4
|1
|0
|5
|8
|Deportivo Garcilaso
|4
|1
|0
|5
|9
|Alianza Atlético
|4
|1
|0
|5
|10
|Cienciano
|4
|1
|2
|4
|11
|Sport Huancayo
|4
|1
|0
|4
|12
|Cusco FC
|4
|1
|0
|4
|13
|Sport Boys
|4
|1
|-1
|4
|14
|Comerciantes Unidos
|4
|1
|-2
|4
|15
|ADT
|4
|1
|-2
|4
|16
|Juan Pablo II
|4
|1
|-6
|4
|17
|CD Moquegua
|4
|1
|-5
|3
|18
|Atlético Grau
|4
|0
|-4
|1