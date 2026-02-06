HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: futbolista de Alianza Lima recibiría millonario monto tras fallo del TAS

Tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo a favor del jugador de Alianza Lima, Independiente analiza cómo saldar la deuda, ya que podría quedar inhibido y no fichar jugadores.

Fernando Gaibor le ganó demanda a Independiente de Valle. Foto: composición LR/X
Fernando Gaibor le ganó demanda a Independiente de Valle. Foto: composición LR/X

Fernando Gaibor le ganó demanda a Independiente de Argentina. Información desde argentina ha salido con respecto al jugador de Alianza Lima, a pesar de su breve paso por el equipo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallo a favor del centrocampista obligando al club a pagar una millonaria deuda al jugador, esto tras incumplimiento de pagos a Gaibor desde agosto de 2020.

Cabe recordar que el conflicto tuvo su origen en el segundo semestre de ese año. Luego de culminar su préstamo en el Al Wasl de Emiratos Árabes, Gaibor debía volver a Independiente, pero el futbolista denunció deudas salariales y se declaró libre. Desde entonces, la relación se quebró por completo y se inició una disputa legal que, con el tiempo, acumuló intereses y complicaciones.

PUEDES VER: Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

lr.pe

Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: ¿cuánto deberán pagarle?

Según la información recogida de reconocidos medios argentinos, el monto asciende a 1.501.575 dólares más intereses, que deberán pagarse en un plazo de 30 días. Sin embargo, existe un gran problema debido a la delicada situación económica del club, por lo que Independiente buscaría negociar con el futbolista un plan de pagos que permita saldar la deuda.

De no cumplir con esta obligación, el club quedará automáticamente inhibido, lo que le impediría sumar nuevos futbolistas en los próximos mercados de pases.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante 2 de Mayo: "No mete presión"

lr.pe

Fernando Gaibor no es el único a quien Independiente le debe

El presente del conjunto argentino no es el mejor, ya que a este problema se suma el caso de Iván Marcone, por quien Independiente adeuda 1.300.000 euros al Elche. El plazo ya venció y en Avellaneda intentarán obtener una prórroga hasta marzo para ganar tiempo y reunir los recursos necesarios.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Paolo Guerrero aconseja a Federico Girotti tras derrota de Alianza Lima por Copa Libertadores: "Le pedí que se concentrara en marcar"

Paolo Guerrero aconseja a Federico Girotti tras derrota de Alianza Lima por Copa Libertadores: "Le pedí que se concentrara en marcar"

LEER MÁS
'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante 2 de Mayo: "No mete presión"

'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante 2 de Mayo: "No mete presión"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

LEER MÁS
Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

LEER MÁS
Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: futbolista de Alianza Lima recibiría millonario monto tras fallo del TAS

Susanne Noltenius: “Escribo desde mis propias inquietudes, que son muy femeninas"

Gabriel Costa recordó la final que perdió con Alianza Lima ante Universitario por Liga 1 2023: "Les regalamos el campeonato"

Deportes

Gabriel Costa recordó la final que perdió con Alianza Lima ante Universitario por Liga 1 2023: "Les regalamos el campeonato"

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ministros defienden a José Jerí: justifican contrataciones tras visitas a Palacio y falta de pronunciamiento

RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025