Fernando Gaibor le ganó demanda a Independiente de Argentina. Información desde argentina ha salido con respecto al jugador de Alianza Lima, a pesar de su breve paso por el equipo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallo a favor del centrocampista obligando al club a pagar una millonaria deuda al jugador, esto tras incumplimiento de pagos a Gaibor desde agosto de 2020.

Cabe recordar que el conflicto tuvo su origen en el segundo semestre de ese año. Luego de culminar su préstamo en el Al Wasl de Emiratos Árabes, Gaibor debía volver a Independiente, pero el futbolista denunció deudas salariales y se declaró libre. Desde entonces, la relación se quebró por completo y se inició una disputa legal que, con el tiempo, acumuló intereses y complicaciones.

Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: ¿cuánto deberán pagarle?

Según la información recogida de reconocidos medios argentinos, el monto asciende a 1.501.575 dólares más intereses, que deberán pagarse en un plazo de 30 días. Sin embargo, existe un gran problema debido a la delicada situación económica del club, por lo que Independiente buscaría negociar con el futbolista un plan de pagos que permita saldar la deuda.

De no cumplir con esta obligación, el club quedará automáticamente inhibido, lo que le impediría sumar nuevos futbolistas en los próximos mercados de pases.

Fernando Gaibor no es el único a quien Independiente le debe

El presente del conjunto argentino no es el mejor, ya que a este problema se suma el caso de Iván Marcone, por quien Independiente adeuda 1.300.000 euros al Elche. El plazo ya venció y en Avellaneda intentarán obtener una prórroga hasta marzo para ganar tiempo y reunir los recursos necesarios.