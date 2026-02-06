HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🔴Bendición de la Virgen de la Candelaria en Puno | #EnVivoLR

Deportes

Canales confirmados del Super Bowl 2026 para ver New England Patriots vs Seattle Seahawks

Este domingo se define al ganador del Super Bowl LX en Santa Clara, California. El juego contará con transmisión al español en Estados Unidos y Latinoamérica.

Seattle Seahawks y New England Patriots ya se habían enfrentado en el Super Bowl 2015. Foto: NFL
Seattle Seahawks y New England Patriots ya se habían enfrentado en el Super Bowl 2015. Foto: NFL

El campeón de la temporada 2025 de la NFL se define con la edición número 60 del célebre Super Bowl. En esta oportunidad, los equipos que se disputan el trofeo Vince Lombardi son New England Patriots, ganador de la Conferencia Americana (AFC) y Seattle Seahawks, vencedor en la Conferencia Nacional (NFC).

Los Patriots buscan sumar su séptimo título, con el cual impondrían un récord absoluto como los más exitosos en la historia de la NFL. Los Seahawks, por su parte, quieren una segunda estrella luego de su única consagración hace más de 10 años.

PUEDES VER: ¿A qué hora y cómo ver el Super Bowl 2026, con Christian González, desde Colombia?

lr.pe

¿Qué canales transmiten el Super Bowl 2026?

En Sudamérica, la cadena ESPN será la encargada de transmitir este compromiso. Para México y Estados Unidos, los fanáticos tendrán más de una opción.

  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: Sportv, Ge TV
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: Canal 5, ESPN, ESPN 3, Azteca 7, Fox Sports
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: NBC, Telemundo
  • España: Movistar Plus+ (DAZN 1).

¿Cómo ver el Super Bowl 2026 por internet?

Si quieres seguir la cobertura en línea de este juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus Premium (en Sudamérica). Para México, además de la plataforma ya mencionada, también se podrá ver el encuentro vía ViX Premium, FS Premium y DAZN, mientras que en Estados Unidos irá por Peacock.

¿A qué hora es el Super Bowl 2026?

El esperado enfrentamiento se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Estos son los horarios para los países con público hispanohablante.

  • Costa Rica, México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos: 3.30 p. m. (PT), 5.30 p. m. (CT), 6.30 p. m. (ET)
  • Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
  • España: 12.30 a. m. (lunes 9).
Notas relacionadas
¡Soraya Montenegro vuelve! Actriz Itatí Cantoral revive a su icónico personaje en comercial del Super Bowl 2026

¡Soraya Montenegro vuelve! Actriz Itatí Cantoral revive a su icónico personaje en comercial del Super Bowl 2026

LEER MÁS
¿A qué hora y cómo ver el Super Bowl 2026, con Christian González, desde Colombia?

¿A qué hora y cómo ver el Super Bowl 2026, con Christian González, desde Colombia?

LEER MÁS
Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esteban Pavez no llegará a la vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿cuánto tiempo será baja el chileno?

Esteban Pavez no llegará a la vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿cuánto tiempo será baja el chileno?

LEER MÁS
Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

LEER MÁS
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

Casi 1.000 niñas en Perú fueron forzadas a ser madres en 2025: cifra supera los 40 casos solo en enero de 2026

Deportes

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: el Gavilán gana 3-2 en el segundo tiempo

Partidos de hoy, 6 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congreso alcanza 62 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra Jerí

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025