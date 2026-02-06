Canales confirmados del Super Bowl 2026 para ver New England Patriots vs Seattle Seahawks
Este domingo se define al ganador del Super Bowl LX en Santa Clara, California. El juego contará con transmisión al español en Estados Unidos y Latinoamérica.
El campeón de la temporada 2025 de la NFL se define con la edición número 60 del célebre Super Bowl. En esta oportunidad, los equipos que se disputan el trofeo Vince Lombardi son New England Patriots, ganador de la Conferencia Americana (AFC) y Seattle Seahawks, vencedor en la Conferencia Nacional (NFC).
Los Patriots buscan sumar su séptimo título, con el cual impondrían un récord absoluto como los más exitosos en la historia de la NFL. Los Seahawks, por su parte, quieren una segunda estrella luego de su única consagración hace más de 10 años.
¿Qué canales transmiten el Super Bowl 2026?
En Sudamérica, la cadena ESPN será la encargada de transmitir este compromiso. Para México y Estados Unidos, los fanáticos tendrán más de una opción.
- Argentina: ESPN
- Bolivia: ESPN
- Brasil: Sportv, Ge TV
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: Canal 5, ESPN, ESPN 3, Azteca 7, Fox Sports
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: NBC, Telemundo
- España: Movistar Plus+ (DAZN 1).
¿Cómo ver el Super Bowl 2026 por internet?
Si quieres seguir la cobertura en línea de este juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus Premium (en Sudamérica). Para México, además de la plataforma ya mencionada, también se podrá ver el encuentro vía ViX Premium, FS Premium y DAZN, mientras que en Estados Unidos irá por Peacock.
¿A qué hora es el Super Bowl 2026?
El esperado enfrentamiento se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Estos son los horarios para los países con público hispanohablante.
- Costa Rica, México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
- Estados Unidos: 3.30 p. m. (PT), 5.30 p. m. (CT), 6.30 p. m. (ET)
- Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 12.30 a. m. (lunes 9).