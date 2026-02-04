HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por Copa Libertadores: pronósticos, alineaciones, horario y canal de TV del partido

Los blanquiazules buscarán un resultado positivo en Asunción para intentar definir la serie en Matute. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Alianza Lima jugará por segundo año consecutivo la fase previa de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos
Alianza Lima jugará por segundo año consecutivo la fase previa de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | Ambas escuadras se enfrentan este miércoles 4 de febrero por la ida de la fase previa de la Copa Liebertadores 2026. El duelo entre blanquiazules y el 'Gallo Norteño' tendrá lugar en el Estadio Río Parapití de Asunción, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora paraguaya), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los blanquiazules afrontará este partidos con 7 bajas de consideración. En las últimas horas, se conoció que Luis Advínula y Luis Ramos se sumaron a la lista de lesionados que integran Jesús Castillo y Josue Estrada. Por otro parte, Pablo Guede no volverá a considerar a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados de la institución.

Fecha del próximo partido de Alianza Lima en Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima

Fecha del próximo partido de Alianza Lima en Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por Copa Libertadores

06:20
4/2/2026

Posible alineación de Alianza Lima contra 2 de Mayo

Este sería el once de Pablo Guede en Paraguay:  Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni, Carbajal; Vélez, Chavez, Gaibor; Castillo, Gentile y Guerrero.

05:45
4/2/2026

¿En qué canal ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La transmisión del Alianza Lima contra 2 de Mayo estará a cargo de ESPN. Asimismo, vía streaming, podrás verlo por Disney Plus.

05:10
4/2/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido entre Alianza Lima frente a 2 de Mayo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana)

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Horario del Alianza Lima vs 2 de Mayo

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 5).

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs 2 de Mayo se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports, Telefe Argentina
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: ESPN, Sky+, Claro TV +
  • Chile: ESPN, Disney Plus
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • México: ESPN 4, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por internet gratis?

Si deseas ver Alianza Lima vs 2 de Mayo online gratis, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Telefe; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs 2 de Mayo: apuestas

Las apuestas del Alianza Lima vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo comandado por Pablo Guede, pese a jugar en condición de visitante.

  • Betsson: gana Alianza Lima (2,38), empate (2,98), gana 2 de Mayo (3,05)
  • Bet365: gana Alianza Lima (2,42), empate (3,05), gana 2 de Mayo (3,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (2,25), empate (3,10), gana 2 de Mayo (3,10)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (2,38), empate (3,07), gana 2 de Mayo (3,38)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (2,40), empate (3,10), gana 2 de Mayo (3,25)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,40), empate (3,14), gana 2 de Mayo (3,50).
