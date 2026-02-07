HOYSuscripcion LR Focus

Bassco Soyer tuvo un partido para el olvido con Gil Vicente: delantero peruano erró penal y salió expulsado

Basso Soyer no la pasó bien en la victoria de su equipo frente al Marítimo. El '10' del equipo mandó el penal por encima del arco.

Bassco Soyer falló penal con Gil Vicente. Foto: X

Bassco Soyer sigue dando que hablar en el equipo sub-23 del Gil Vicente de Portugal. Sin embargo, a sus cortos 19 años, el exAlianza Lima tuvo un partido para el olvido. Tras venir atravesando un gran momento, en el último encuentro contra Marítimo falló un penal claro, mandándolo por encima del arco, recibió una segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado.

Ese penal hubiera puesto al equipo del peruano con una ventaja de dos goles, pero no se concretó. Tras ello, y visiblemente frustrado, Bassco comenzó a jugar de manera más agresiva de lo habitual, lo que derivó en otro error y una falta innecesaria. A pesar de esto, el equipo del delantero de la selección peruana logró la victoria.

lr.pe

Así fue el penal y la expulsión de Bassco Soyer

Se jugaba el minuto 39 cuando el '10' de Gil Vicente se disponía a patear el penal. Sin embargo, Soyer lo mando por encima de los tres palos. Minutos más tarde, tras una fuerte entrenada fue expulsado tras ver la segunda amarilla.

lr.pe

Números de Bassco Soyer con Gil Vicente

Desde su llegada, el peruano ha demostrado un gran rendimiento en el conjunto portugués, especialmente en las divisiones menores. Soyer ha disputado un total de 19 partidos, en los que ha marcado 7 goles y brindado una asistencia. Sin duda, tras este encuentro, el exAlianza deberá enfocarse en mejorar su juego para seguir demostrando la gran calidad que posee.

