Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados del Torneo Apertura de la Liga 1, Premier League y la Liga Peruana de Vóley.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 8 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Torneo Apertura de la Liga 1), LaLiga de España y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, DSports, Latina TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Aliana Lima buscará una nueva victoria en la Liga 1; para ello, los íntimos tendrán que imponerse ante Comerciantes Unidos en Matute. Por otra parte, en el panorama internacional destacan los duelos entre Liverpool vs Manchester City y el Real Madrid vs Valencia.
Partidos de HOY Liga 1
- Sporting Cristal vs Melgar
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs Alianza Atlético
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Juan Pablo II
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de HOY: Premier League
- Liverpool vs Manchester City
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?
- Atlético Madrid vs Real Betis
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Real Madrid vs Valencia
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY de Liga Peruana de Vóley
- Géminis vs Regatas Lima
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina TV
- Universitario vs Atlético Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV.