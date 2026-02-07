HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados del Torneo Apertura de la Liga 1, Premier League y la Liga Peruana de Vóley.

Programación de los partidos de hoy, domingo 8 de febrero. Foto: composición LR/AFP/Alianza Lima
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 8 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Torneo Apertura de la Liga 1), LaLiga de España y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, DSports, Latina TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Aliana Lima buscará una nueva victoria en la Liga 1; para ello, los íntimos tendrán que imponerse ante Comerciantes Unidos en Matute. Por otra parte, en el panorama internacional destacan los duelos entre Liverpool vs Manchester City y el Real Madrid vs Valencia.

PUEDES VER: Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones de la segunda etapa y resultados de los partidos de hoy

Partidos de HOY Liga 1

  • Sporting Cristal vs Melgar
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Los Chankas vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max.

Partidos de HOY: Premier League

  • Liverpool vs Manchester City
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN

¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?

  • Atlético Madrid vs Real Betis
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Real Madrid vs Valencia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

PUEDES VER: El grito de indignación de Luis Urruti tras derrota de Sport Boys con polémico gol anulado: '¡Vergüenza!'

Partidos de HOY de Liga Peruana de Vóley

