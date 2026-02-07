Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 8 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Torneo Apertura de la Liga 1), LaLiga de España y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, DSports, Latina TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Aliana Lima buscará una nueva victoria en la Liga 1; para ello, los íntimos tendrán que imponerse ante Comerciantes Unidos en Matute. Por otra parte, en el panorama internacional destacan los duelos entre Liverpool vs Manchester City y el Real Madrid vs Valencia.

Partidos de HOY Liga 1

Sporting Cristal vs Melgar

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Los Chankas vs Alianza Atlético

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Juan Pablo II

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de HOY: Premier League

Liverpool vs Manchester City

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?

Atlético Madrid vs Real Betis

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN 2

Real Madrid vs Valencia

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY de Liga Peruana de Vóley