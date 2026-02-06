Esteban Pavez no llegará a la vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿cuánto tiempo será baja el chileno?
Tras la lesión sufrida en el partido de ida contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores, el pivote chileno estará ausente por varias semanas, perdiéndose partidos clave por la Liga 1 Torneo Apertura.
Esteban Pavez no llegará para el partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores, que se realizará este 11 de febrero desde las 7.30 p.m. Según información proporcionada por el periodista Gerson Cuba, el exjugador de Colo Colo presenta un esguince de primer grado. Esta baja representaría un gran problema para el esquema de Pablo Guede, pues es un jugador que le gusta debido a que ya lo dirigió antes.
Como se recuerda, luego del partido por Libertadores, Pavez tuvo una conversación con los medios donde habló de su lesión. "¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes", declaró post partido.
Esteban Pavez no estará presenten en el Alianza Lima contra 2 de Mayo
Según la información del periodista Cuba, se espera que el chileno vuelva luego de estar ausente entre dos a tres semanas.
"Esteban Pavez presenta un esguince de primer grado. Su periodo de recuperación para volver con Alianza Lima sería de aproximadamente dos a tres semanas", escribió vía X.
¿Qué partidos se perderá Esteban Pavez con Alianza Lima?
Si todo sale de manera positiva, el jugador, en estas dos a tres semanas de ausencia, podría perderse la vuelta de la Copa Libertadores e incluso un eventual partido contra Sporting Cristal por el mismo torneo. En el Apertura, estaría ausente ante Alianza Atlético, Sport Boys y UTC, y quizá podría regresar para el partido contra Melgar. Aunque también existe la posibilidad de que vuelva antes a las canchas.