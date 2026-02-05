Alianza Lima no tuvo el inicio esperado, tras perder 1-0 ante 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El popular equipo de La Victoria sufrió un papelón contra un debutante que soprendió en el segundo tiempo. Sin embargo, Pablo Guede restó importancia a la histórica derrota y mantiene la ilusión para el partido de vuelta. El cuestionado técnico sorprendió a los hinchas aliancistas, ya que no mostró autocrítica.

El excampeón de la Liga 1 arrancó con el pie derecho el Torneo Apertura 2026 y llegaba con experiencia luego de la asombrosa Copa Sudamericana 2025. No obstante, en el segundo tiempo contra 2 de Mayo empezó la pesadilla. Las bajas y la presión terminaron pesando.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El entrenador argentino no pudo ocultar su incomodidad por la derrota en los últimos minutos. “Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso en la serie. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien", comentó Pablo Guede en conferencia de prensa luego de la inesperada caída en Paraguay.

Pablo Guede vivió tenso momento con Renzo Garcés en derrota de Alianza Lima

El central peruano se distrajo un momento y buscó entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero, quien se preparaba para ingresar al campo de juego. Al percatarse de esto, Pablo Guede regañó al jugador de la selección peruana y prosiguió con sus directrices.

"¡Dale, boludo, deja esas bolucedes! Cuando la tenemos, hacemos lo mismo (...)", fueron las palabras que expresó el estratega en el Estadio Pedro Juan Caballero.

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute. Los íntimos necesitan ganar por más de 2 goles para acceder de forma directa a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores.