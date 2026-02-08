Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Algunas semanas después de que una joven argentina lo denunciara por abuso, el futbolista Carlos Zambrano tomó acciones legales contra la presunta víctima. El abogado del jugador, Gonzalo Hidalgo, detalló que la demanda presentada por su patrocinado se debe a un supuesto intento de extorsión de parte de la mujer y su entorno.

"No lo estamos haciendo para atribuirle una responsabilidad penal, sino para que la Fiscalía pueda investigar y determinar en tanto y en cuánto cada persona denunciada tiene participación en el hecho delictivo", declaró el letrado para Latina acerca de la intención detrás de la acción legal presentada.

Abogado de Carlos Zambrano detalló presunto intento de extorsión

"Si la Fiscalía logra acreditar en una investigación, hasta ir a un juicio, que esas personas han extorsionado a mi cliente, es evidente que el móvil de esa supuesta denuncia es económico. Prácticamente en paralelo a los mensajes extorsivos que ha recibido mi patrocinado, esta persona ya se encontraba haciendo su denuncia, 20 o 25 minutos después, le llegan los mensajes", sostuvo el defensor del exseleccionado nacional.

Hidalgo agregó que esta reciente denuncia incluye también a la amiga de la mujer presuntamente agredida, las tías de la misma y a un usuario anónimo de redes sociales, desde cuya cuenta le habrían enviado a Zambrano mensajes extorsivos.

"Es una cuenta de Instagram que se puede visualizar que fue creada recientemente. Como consecuencia, solo seguía a mi patrocinado y creo que a los dos deportistas que también están inmersos en esta situación (Sergio Peña y Miguel Trauco)", manifestó el representante legal del futbolista, quien anunció que solicitará a la popular red social la identificación de dicha cuenta.

¿Qué pasó con Carlos Zambrano?

El último jueves 22 de enero, la prensa argentina se hizo eco de la denuncia formulada contra Zambrano, Peña y Trauco por parte de una joven de 22 años, quien aseguró haber sido víctima de abuso en Uruguay. El hecho se habría producido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, lugar de concentración del club Alianza Lima durante su pretemporada en el país charrúa.

Tras hacerse pública la noticia, la institución victoriana separó de forma indefinida a los tres involucrados, proceso que derivó en la salida definitiva del volante y el lateral varios días más tarde. El defensa central, en cambio, todavía no se ha desvinculado oficialmente del cuadro íntimo, pues su entorno estaría poniendo trabas en la negociación para rescindir contrato, según informó el periodista José Varela.