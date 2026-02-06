¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?
Las vigentes campeonas se enfrentan al aguerrido sexteto latino en una picante jornada, en Villa El Salvador, por la segunda etapa del torneo previo al arranque del Campeonato Sudamericano de Vóley.
Alianza Lima se mide a Olva Latino por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley. La segunda fase del campeonato luce picante y con atractivos encuentros en un momento clave de la temporada. El importante duelo se jugará este sábado 7 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes, desde las 7:00 pm. Los hinchas que no puedan asistir al coliseo pueden ver el cotejo en Latina Televisión.
El cuadro aliancista llega motivado, tras vence 3-2 a USMP en un partidazo previo al Campeonato Sudamericano de Clubes. Por otro lado, Olva Latino atraviesa una crisis en la tabla de posiciones e incluso perdió 3-0 a Deportivo Géminis de Comas. Sin duda, las blanquiazules parten como favoritas.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latina por la Liga Peruana de Vóley?
Nadie quiere perderse este partido entre Alianza Lima vs Olva Latino. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados. En todo el territorio nacional empieza a las 7:00 pm el cotejo.
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Brasil: 9:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
¿Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley?
Los hinchas que no puedan asistir al Polideportivo Lucha Fuentes para gozar del Alianza Lima vs Olva Latino pueden verlo por Latina Teleivisión o por la aplicación Latina TV GO. Además, La República Deportes cubrirá todos los detalles y el minuto a minuto del cotejo.
¿Cuánto cuestan las entradas para asistir al Alianza Lima vs Olva Latino por Liga Peruano de Vóley?
- General - Segunda etapa: 20 soles
- Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
- Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
- Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles