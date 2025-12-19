El último jueves 18 de diciembre, Alianza Lima realizó una conferencia para anunciar los precios del partido ante el Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. Uno de los jugadores que estuvo presente en la rueda de prensa, la cual se llevó a cabo en Matute, fue Carlos Zambrano. Al término de la misma, el defensor peruano se tomó un momento para conversar con los medios sobre distintos temas de cara a la próxima temporada. Como era de esperarse, también le consultaron sobre la salida de Hernán Barcos.

Sin embargo, el popular 'Káiser' no tuvo tiempo para responder acerca del 'Pirata' porque fue retirado por uno de los miembros del club. A pesar de ello, Zambrano dejó una curiosa respuesta que se volvió viral entre los hinchas.

Carlos Zambrano y su insólita respuesta tras ser consultado sobre Hernán Barcos

"Ya me sacaron ya. Muy tarde me preguntaste. ¿Quieres la verdad o la mentira?", fue lo que contestó Carlos Zambrano para la cámara de Jota Medina mientras dejaba la zona en la que estaba conversando con la prensa.

Recordemos que, hace algunos días, Zambrano estuvo en el programa 'Desvelados' y confesó que no todos eran amigos en la interna de Alianza. Sin embargo, dentro de la cancha, todos dejaban la vida por el compañero.

"El grupo está unido. Se sobreentiende muchas cosas, la prensa habla demasiado, que el grupo está partido, siempre se ha hablado. Pero en el campo todos matamos por todos, no todos somos amigos", comentó.

Carlos Zambrano habló sobre la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, Carlos Zambrano contó que ya ha conversado con el nuevo entrenador Pablo Guede. El 'León' señaló que ya les ha dejado en claro cuál es su metodología de trabajo y expresó su compromiso para empezar con fuerza este 2026 en Alianza Lima.

"Sí, justo hablé con él ni bien llegó a Lima. Después ya nos juntamos personalmente y con un par de compañeros más. Nos puso los puntos claros, qué es lo que quería él para el grupo. Ya sabía todo el put**** que había pasado en Alianza. Nos lo puso claro. Él prácticamente no se mete en la vida privada, pero estos errores extrafutbolísticos no los va a permitir. Nosotros como jugadores somos conscientes de que hemos metido la pata en ese sentido porque más se habló de lo extrafutbolístico que lo futbolístico. Al final, nos terminó costando el año", declaró.