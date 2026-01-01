Partidos de mañana, 2 de enero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? Este viernes 2 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en y Europa (LaLiga, Serie A, Ligue 1) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En este segundo día del año, la primera superestrella en tener acción será Cristiano Ronaldo, cuando su Al Nassr visite al Al Ahli por la fecha 13 de la liga saudí. En Europa, habrá actividad en las ligas de España, Italia, Francia y Portugal.

Partidos de mañana, Liga Profesional Saudí

Al Ahli SC vs Al Nassr

Hora: 12.30 p. m.

Canal: SSC

Partidos de mañana, LaLiga de España

Rayo Vallecano vs Getafe

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de mañana, Serie A de Italia

Cagliari vs AC Milan

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de mañana, Ligue 1 de Francia

Tolouse vs Lens

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de mañana, Primeira Liga de Portugal