Partidos de mañana, 2 de enero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de todos los partidos de LaLiga de España y la Serie A de Italia.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? Este viernes 2 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en y Europa (LaLiga, Serie A, Ligue 1) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En este segundo día del año, la primera superestrella en tener acción será Cristiano Ronaldo, cuando su Al Nassr visite al Al Ahli por la fecha 13 de la liga saudí. En Europa, habrá actividad en las ligas de España, Italia, Francia y Portugal.
Partidos de mañana, Liga Profesional Saudí
- Al Ahli SC vs Al Nassr
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: SSC
Partidos de mañana, LaLiga de España
- Rayo Vallecano vs Getafe
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de mañana, Serie A de Italia
- Cagliari vs AC Milan
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de mañana, Ligue 1 de Francia
- Tolouse vs Lens
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de mañana, Primeira Liga de Portugal
- Gil Vicente vs Sporting Lisboa
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: GolTV Play
- Vitória Guimaraes vs Nacional
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: -