Ricardo Lagos fue campeón nacional con Alianza Lima en el 2021 y 2022. Foto: X

Ricardo Lagos fue campeón nacional con Alianza Lima en el 2021 y 2022. Foto: X

Continúan las salidas en La Victoria. Alianza Lima oficializó la salida de Ricardo Lagos, quien tras cinco años defendiendo la camiseta blanquiazul, deja de formar parte del plantel para la temporada 2026.

La directiva del club difundió un video con las mejores jugadas de Lagos, acompañado de un mensaje de gratitud: “¡Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor!”.

Alianza Lima se despide de Ricardo Lagos tras 5 años

Lagos arribó al club en 2021, y durante sus primeras temporadas se consolidó como titular. Formó parte del equipo que conquistó dos títulos consecutivos en 2021 y 2022, momentos destacados en su trayectoria con los íntimos.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su protagonismo fue decayendo. En la temporada 2025 apenas disputó 13 partidos y anotó un solo gol, estadísticas insuficientes para mantener su continuidad en el equipo.

Pese a ello, Lagos deja un legado: un defensor que supo ganarse su lugar, celebró campeonatos importantes y recibió el cariño de hinchas y compañeros. "Los títulos del 2021 y 2022 también llevan tu nombre. ¡Gracias, 'Richy'", fue el mensaje al final del video.

Ricardo Lagos es la tercera salida de Alianza Lima para el 2026

El lateral Ricardo Lagos no es la primera baja de Alianza Lima. Hace algunos días, el conjunto blanquiazul anunció las partidas del argentino Guillermo Enrique y el uruguayo Pablo Ceppelini. Además, Néstor Gorosito no seguirá en el banquillo tras la derrota ante Sporting Cristal.