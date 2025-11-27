HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

🔴 Pedro Castillo EN VIVO: lectura de sentencia del expresidente por caso GOLPE DE ESTADO

Fútbol Peruano

Revelan el cambio que hará Alianza Lima en los contratos de los jugadores para el 2026: “Lo implantó Bruno Marioni, pero se ganó enemigos”

De acuerdo al periodista Mr. Peet, en el club victoriano no tendrán tolerancia con ciertos aspectos y se implementará una medida que fue cuestionada durante la gestión de Bruno Marioni.

Alianza Lima disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores en el 2026. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores en el 2026. Foto: Alianza Lima

A poco de enfrentarse a Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs de la Liga 1, el clima en Alianza Lima no es el mejor. La sorpresiva salida de Hernán Barcos de la institución generó cierta desazón y desde diversos sectores se empezó a debatir sobre la planificación la temporada 2026. Uno de los puntos que más preocupa a los aficionados gira en torno al rendimiento de algunos jugadores y los refuerzos que llegarán a La Victoria

Mientras se discutía sobre algunos actos de indisciplina que registraron varios futbolistas en la temporada, el periodista Peter Arevalo indicó que para el próximo año se tomarán algunas medidas.

PUEDES VER: Reimond Manco advierte que Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones: 'No me parece a la mala'

lr.pe

Alianza Lima implementará cambios en sus contratos del 2026

"El próximo año en los contratos... Algunos tienen contratos, pero les van a incluir una adenda. Esto es información, no opinión. El próximo año, dentro de los nuevos contratos (renovaciones y refuerzos), y a los que ya tienen con adenda, les van a poner tolerancia cero", manifestó el reconocido narrador durante el programa 'A Presión'.

En ese sentido, Mr. Peet señaló que la "tolerancia cero" es algo que implementó Bruno Marioni en el 2024, cuando se desempeñaba como director deportivo de la institución blanquiazul.

"Algo que fue cuestionado... Incluso, en su momento implantó Bruno Marioni, pero se ganó muchos enemigos. El equipo de Restrepo volaba físicamente porque era tolerancia cero. Eso desapareció, pero vuelve el próximo año la tolerancia cero. Va a haber tolerancia cero", concluyó.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

Refuerzos de Alianza Lima para el 2026

Alianza Lima empezó a moverse en el mercado de fichajes del fútbol peruano. De acuerdo al periodista José Varela, el equipo comandado por Néstor Gorosito aseguró la incorporación de D’Alessandro Montenegro, lateral derecho de 22 años que registró una gran campaña en ADT de Tarma.

Por otra parte, ante la salida de Hernán Barcos, la directiva tiene la obligación de reforzarse con un delantero. Entre las opciones que se manejan en esta zona se encuentra el venezolano Darwin Machis y el uruguayo Adrián 'Rocky' Balboa.

Notas relacionadas
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

LEER MÁS
Alianza Lima no la tendrá fácil con el fichaje de Darwin Machís: gigante de Colombia enviará "oferta formal" por el venezolano

Alianza Lima no la tendrá fácil con el fichaje de Darwin Machís: gigante de Colombia enviará "oferta formal" por el venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

LEER MÁS
Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

LEER MÁS
Entradas Sporting Cristal vs Alianza Lima: precios confirmados para el partido de playoffs con una sola hinchada

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Lima: precios confirmados para el partido de playoffs con una sola hinchada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fútbol Peruano

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Lima: precios confirmados para el partido de playoffs con una sola hinchada

Revelan las primeras discrepancias entre Jorge Fossati y Universitario que complicarían su continuidad: "Casi insalvable la situación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025