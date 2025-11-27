A poco de enfrentarse a Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs de la Liga 1, el clima en Alianza Lima no es el mejor. La sorpresiva salida de Hernán Barcos de la institución generó cierta desazón y desde diversos sectores se empezó a debatir sobre la planificación la temporada 2026. Uno de los puntos que más preocupa a los aficionados gira en torno al rendimiento de algunos jugadores y los refuerzos que llegarán a La Victoria

Mientras se discutía sobre algunos actos de indisciplina que registraron varios futbolistas en la temporada, el periodista Peter Arevalo indicó que para el próximo año se tomarán algunas medidas.

Alianza Lima implementará cambios en sus contratos del 2026

"El próximo año en los contratos... Algunos tienen contratos, pero les van a incluir una adenda. Esto es información, no opinión. El próximo año, dentro de los nuevos contratos (renovaciones y refuerzos), y a los que ya tienen con adenda, les van a poner tolerancia cero", manifestó el reconocido narrador durante el programa 'A Presión'.

En ese sentido, Mr. Peet señaló que la "tolerancia cero" es algo que implementó Bruno Marioni en el 2024, cuando se desempeñaba como director deportivo de la institución blanquiazul.

"Algo que fue cuestionado... Incluso, en su momento implantó Bruno Marioni, pero se ganó muchos enemigos. El equipo de Restrepo volaba físicamente porque era tolerancia cero. Eso desapareció, pero vuelve el próximo año la tolerancia cero. Va a haber tolerancia cero", concluyó.

Refuerzos de Alianza Lima para el 2026

Alianza Lima empezó a moverse en el mercado de fichajes del fútbol peruano. De acuerdo al periodista José Varela, el equipo comandado por Néstor Gorosito aseguró la incorporación de D’Alessandro Montenegro, lateral derecho de 22 años que registró una gran campaña en ADT de Tarma.

Por otra parte, ante la salida de Hernán Barcos, la directiva tiene la obligación de reforzarse con un delantero. Entre las opciones que se manejan en esta zona se encuentra el venezolano Darwin Machis y el uruguayo Adrián 'Rocky' Balboa.