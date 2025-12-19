Una intervención policial en San Juan de Miraflores permitió la captura de una banda de raqueteros que robaba camionetas de alta gama en Lima Sur. | Exitosa

Una intervención policial en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) permitió la captura de una peligrosa banda de raqueteros que operaba en distintos puntos de Lima Sur. El grupo estaba involucrado en robos bajo la modalidad de 'raqueteo' y tenía como objetivo principal las camionetas de alta gama.

Lo que más ha causado preocupación es que entre los detenidos se encontraba un menor de apenas 12 años, quien, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP), participaba activamente en los asaltos y amenazaba a las víctimas con un arma de fuego.

Asalto a camionetas de alta gama en Lima Sur

La tarde del 18 de diciembre, agentes de la PNP intervinieron a tres sujetos implicados en robos agravados. Ese mismo día, la banda intentó apoderarse de dos camionetas de alta gama: una Toyota Fortuner y una Toyota Hilux.

El primer intento ocurrió en el distrito de Chorrillos, donde los delincuentes descendieron de un vehículo portando armas y amenazaron a los propietarios. Sin embargo, el robo no se concretó debido al sistema de bloqueo del vehículo.

Minutos después, los sujetos se trasladaron a San Juan de Miraflores para intentar robar una camioneta Hilux. En este caso, el conductor logró huir al notar la presencia policial, lo que frustró nuevamente el asalto.

Menor de 12 años participaba en los asaltos armados

Tras los intentos fallidos, los presuntos delincuentes intentaron darse a la fuga, pero fueron perseguidos y reducidos por la Policía. Posteriormente, fueron trasladados a la comisaría de San Juan de Miraflores, donde quedaron a disposición de las autoridades.

El coronel José Valer, de la comisaría del distrito, confirmó que el menor participó tanto en el intento de robo en Chorrillos como en el de SJM, hechos que quedaron registrados por cámaras de seguridad.

“Lo más penoso y triste es que dentro de este grupo había un menor de edad, de 12 años, que estaba dedicado al delito contra el patrimonio, al robo agravado a mano armada”, señaló el oficial.

La Policía indicó que este tipo de camionetas son altamente cotizadas en el mercado ilegal, por lo que suelen ser el principal objetivo de bandas de raqueteros.

