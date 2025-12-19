Jorge Fossati rompió su silencio sobre su salida de Universitario de Deportes. Tras los diversos rumores que surgieron luego de la partida del ‘Nonno’, y luego de haber anunciado que se pronunciaría al respecto, el técnico uruguayo brindó detalles inéditos este viernes 19 en el programa 'Doble Punta', donde no dudó en apuntar contra exjugadores, a quienes calificó como “bobos”.

En sus declaraciones, Fossati respondió a las versiones difundidas por un exjugador en programas deportivos vía streaming, quien aseguró que el entrenador había pedido el doble para continuar en la ‘U’. Al respecto, aclaró que sí solicitó un aumento económico, pero no para él, sino para su comando técnico, ya que considera que sin su trabajo los logros alcanzados no habrían sido posibles.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su salida de Universitario?

"Se dijo ahora uno de esos que quieren fama, que fueron poquitos como jugadores y ahora, como están medio olvidados como exjugadores, buscan fama por otro lado, porque creo que fue uno de ellos que habló hasta de un porcentaje que yo quería el doble".

"Yo hice un pedido de aumento, pero para mi comando técnico, porque gracias a ellos las cosas habían salido bien en todo sentido para el club, y pensé que lo ameritaba. Nunca lo puse como condición".

"Hay algún bobito que no sé de dónde saca la información tan errada; no sé si es inocente y cree en fuentes que no son, o si tiene algún interés que yo no conozco. Si fuera por dinero, no hubiera venido a Perú, no hubiera ido a Universitario; habría ido a lugares donde tuve y tengo ofertas, donde las cifras son totalmente diferentes. El tiempo le dirá al hincha que yo jamás le mentí y que le han mentido mucho. Yo no escuché a nadie dentro del club mentir; no mintió Velazco ni Barco, los que mienten son de afuera".

¿Para quién eran dirigidas estas palabras?

A pesar de que Fossati no dio nombres, muchos hinchas interpretaron en los comentarios que sus palabras iban dirigidas a Carlos Galván, quien días previos había dado su análisis sobre el tema; sin embargo, esto solo es una especulación.

“Para mí, lo de Fossati, que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero. Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la Selección de Costa Rica", fueron las palabras de Galván, en una reciente edición de 'A la cama con el Rei', de Reimond Manco.