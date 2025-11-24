HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Mr. Peet indignado con el descenso de Ayacucho FC de la Liga 1: "Se lo bajaron, todo salió a la perfección"

El conjunto ayacuchano afrontó la última fecha del Torneo Clausura en una situación muy compleja debido a la resolución que emitió la Comisión Disciplinaria de la FPF en su contra.

Ayacucho FC culminó en el puesto 17 de la tabla acumulada de la Liga 1. Foto: composición LR/Madrugol/Ayacucho FC
Ayacucho FC culminó en el puesto 17 de la tabla acumulada de la Liga 1. Foto: composición LR/Madrugol/Ayacucho FC

El descenso de Ayacucho FC de la Liga 1 estuvo marcado por un polémico episodio. Antes de disputarse la última fecha del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria falló en contra de los Zorros y los declaró perdedores del partido suspendido frente a Comerciantes Unidos. Esta resolución prácticamente los dejó sin chances de continuar en la máxima categoría.

Durante la transmisión del partido entre Alianza Lima y UTC (club que se salvó de la baja en la última jornada), el periodista Mr. Peet evidenció su indignación por lo acontecido con el equipo ayacuchano.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: 'Hubo una broncaza'

lr.pe

Mr. Peet indignado con descenso de Ayacucho FC de la Liga 1

"Lo terminaron de bajar a Ayacucho, como lo dije en la transmisión (del Alianza Lima vs UTC). Lo que le hicieron a Ayacucho FC fue terrible. Cuando me contratan, contratan mi narración, no mi conciencia. Mi conciencia me dice que a Ayacucho se lo bajaron. No tengo ningún reparo en decir que a Ayacucho se lo bajaron, todo salió a la perfección. Lo venía diciendo acá", manifestó.

En ese sentido, el reconocido narrador hizo referencia a lo acontecido en el partido contra Comerciantes Unidos y la posterior resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

"Bueno, mi solidaridad con el pueblo ayacuchano. Repito, me pareció rarísimo la suspensión del partido y todo lo que vino después. Bueno, ya está. Ayacucho perdió la categoría", agregó.

PUEDES VER: ¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?

lr.pe

Jugador de Ayacucho FC denuncia corrupción en la Liga 1

Luego de caer ante Cienciano del Cusco y consumarse el descenso, el delantero Franco Caballero indicó que existe corrupción en la Liga 1 y expresó unas fuertes palabras.

"Tengo un nudo en la garganta, uno se esfuerza muchísimo para hacer las cosas bien, pero hay gente que se cag* en nosotros, no le interesa la familia, no le interesa nada, hay mucha corrupción, pero tenemos que luchar contra todo eso, dejamos todo en la cancha, pero no pudimos llevarnos los tres puntos", afirmó en diálogo con L1 MAX.

Notas relacionadas
Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

LEER MÁS
Cienciano se quedó con el último cupo a la Copa Sudamericana: así fue la dramática clasificación del Papá

Cienciano se quedó con el último cupo a la Copa Sudamericana: así fue la dramática clasificación del Papá

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1: Ayacucho descendió y Alianza jugará semifinales de playoffs para llegar a fase de grupos de Libertadores

Tabla acumulada de la Liga 1: Ayacucho descendió y Alianza jugará semifinales de playoffs para llegar a fase de grupos de Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

LEER MÁS
Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

LEER MÁS
Jhoao Velásquez rompe su silencio y revela los motivos de su ausencia en Alianza Lima: "Todo fue un malentendido"

Jhoao Velásquez rompe su silencio y revela los motivos de su ausencia en Alianza Lima: "Todo fue un malentendido"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: "Hubo una broncaza"

'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: "Hubo una broncaza"

LEER MÁS
Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

LEER MÁS
Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025