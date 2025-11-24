El descenso de Ayacucho FC de la Liga 1 estuvo marcado por un polémico episodio. Antes de disputarse la última fecha del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria falló en contra de los Zorros y los declaró perdedores del partido suspendido frente a Comerciantes Unidos. Esta resolución prácticamente los dejó sin chances de continuar en la máxima categoría.

Durante la transmisión del partido entre Alianza Lima y UTC (club que se salvó de la baja en la última jornada), el periodista Mr. Peet evidenció su indignación por lo acontecido con el equipo ayacuchano.

Mr. Peet indignado con descenso de Ayacucho FC de la Liga 1

"Lo terminaron de bajar a Ayacucho, como lo dije en la transmisión (del Alianza Lima vs UTC). Lo que le hicieron a Ayacucho FC fue terrible. Cuando me contratan, contratan mi narración, no mi conciencia. Mi conciencia me dice que a Ayacucho se lo bajaron. No tengo ningún reparo en decir que a Ayacucho se lo bajaron, todo salió a la perfección. Lo venía diciendo acá", manifestó.

En ese sentido, el reconocido narrador hizo referencia a lo acontecido en el partido contra Comerciantes Unidos y la posterior resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

"Bueno, mi solidaridad con el pueblo ayacuchano. Repito, me pareció rarísimo la suspensión del partido y todo lo que vino después. Bueno, ya está. Ayacucho perdió la categoría", agregó.

Jugador de Ayacucho FC denuncia corrupción en la Liga 1

Luego de caer ante Cienciano del Cusco y consumarse el descenso, el delantero Franco Caballero indicó que existe corrupción en la Liga 1 y expresó unas fuertes palabras.

"Tengo un nudo en la garganta, uno se esfuerza muchísimo para hacer las cosas bien, pero hay gente que se cag* en nosotros, no le interesa la familia, no le interesa nada, hay mucha corrupción, pero tenemos que luchar contra todo eso, dejamos todo en la cancha, pero no pudimos llevarnos los tres puntos", afirmó en diálogo con L1 MAX.