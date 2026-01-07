HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

¡Un baldazo de agua fría! Los defensores de Universitario no pasaron con éxito su respectiva prueba y ahora tendrán que tomar un segundo examen para contar con la nacionalización.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto llegaron al Perú en el 2023. Foto: X
Universitario ya comenzó con sus trabajos deportivos de cara al inicio de la Liga 1 206 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al mismo tiempo, la institución crema viene avanzando desde hace varias semanas con cuestiones administrativas, como lo es la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Los defensores extranjeros tuvieron que pasar por un examen para así contar con la ciudadanía. Sin embargo, este miércoles 7 de enero, se pudo conocer que ambos jalaron la prueba.

RPP Noticias adelantó la información sobre el trámite de los futbolistas. Es preciso indicar que este asunto es crucial en la planificación deportiva de la 'U', ya que la intención era liberar cupos de extranjeros. Sin embargo, esta sorpresiva noticia los obliga a replantearse los tiempos del proceso.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: Fue denunciado sin ninguna prueba

lr.pe

Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron examen de nacionalización

"Williams Riveros y Matías Di Benedetto pasaron las pruebas. Se insertó toda su documentación correspondiente para iniciar con el proceso de nacionalización, se hizo de manera correcta. Se llevó a cabo la rendición del examen, que es uno de los pasos. Esta se puede dar hasta en 3 oportunidades, en la primera no han tenido una nota aprobatoria, por lo que van a tener una segunda oportunidad a fin de mes", sostuvo la periodista Andrea Closa en el programa 'Fútbol como cancha'.

Riveros y Di Benedetto cumplían con el requisito de haber residido tres o más años en el Perú para contar con la nacionalización. Por este motivo, ambos iniciaron los trámites con el objetivo de no ocupar plaza de extranjero en Universitario.

Es más, tuvieron que viajar a nuestro país durante Año Nuevo para rendir el examen. No obstante, el panorama ha cambiado radicalmente al no haberlo superado con éxito.

PUEDES VER: Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

lr.pe

El plan de Universitario para inscribir a Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Universitario ya tomó las medidas correspondientes. A pesar de haber reprobado, Riveros y Di Benedetto tienen la posibilidad de rendir por una segunda vez el examen. La fecha para esta nueva prueba será el viernes 30 de enero.

En el caso de que ambos jugadores aprueben en el segundo intento, la 'U' estima que entre el 15 y 20 de febrero podrán obtener su respectiva nacionalización. Sin embargo, la mala noticia es que si esto sucede, no podrán contar con los zagueros para el inicio de la Liga 1 2026, la cual comenzaría el 30 de enero.

