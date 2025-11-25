Sporting Cristal vs Alianza Lima este martes 2 de diciembre por los playoffs de la Liga 1. Foto: composición LR/ difusión

Sporting Cristal vs Alianza Lima este martes 2 de diciembre por los playoffs de la Liga 1. Foto: composición LR/ difusión

Se publicó la lista de precios para la ida de los playoffs de la Liga 1, en el que Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Estadio Nacional para definir cuál de los dos se quedará con el cupo “Perú 2” rumbo a la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, el club rimense anunció además que el encuentro se jugará únicamente con hinchada local.

Las entradas van desde S/34.90 hasta S/119.90, la de mayor valor. Se espera un estadio lleno de hinchas celestes alentando en este partido de ida, que se disputará el 2 de diciembre a las 8:00 p. m. y cuyos boletos estarán disponibles en Joinnus.

Entradas para ver Sporting Cristal vs Alianza Lima

Popular Sur: 34.90 | 19.90 soles (Niño)

Oriente Baja Central: 99.90 | 50 soles (Niño)

Oriente Intermedia Central: 109.90 | 59.90 soles (Niño)

Oriente Alta Central: 89.90 | 50 soles (Niño)

Oriente Alta y Baja Lateral Norte y Sur: 69.90 | 39.90 soles (Niño)

Oriente Intermedia Lateral Norte y Sur: 79.90 | 49.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central Pullman: 199.90 soles

Occidente Baja Central: 149.90 | 99.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central: 169.90 | 109.90 soles (Niño)

Occidente Alta Central: 129.90 | 89.90 soles (Niño)

Occidente Alta y Baja Lateral Norte y Sur: 109.90 | 69.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Lateral Norte y Sur: 119.90 | 79.90 soles (Niño)

Lista de entradas para ver el Sporting Cristal vs Alianza Lima

¿Cómo comprar las entradas para ver Sporting Cristal vs Alianza Lima vía Joinnus?

El partido de ida entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará en el Estadio Nacional, y las entradas podrán adquirirse vía Joinnus desde tu celular o computadora. Primero debes contar con una cuenta activa en la plataforma y luego ingresar al enlace correspondiente para seleccionar la tribuna de tu preferencia y la cantidad de boletos. Por ahora, Sporting Cristal ha señalado que el encuentro se disputará solo con público local.

Al ingresar, la plataforma solicitará tus datos y el método de pago, ya sea con tarjeta de crédito o débito. Tras completar la compra, recibirás tus entradas digitales, que deberás imprimir para presentarlas en el estadio. Además, también tendrás una copia de respaldo en tu correo electrónico.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

Los playoffs se disputarán en partidos de ida y vuelta. Así, el primer encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el 2 de diciembre, mientras que el duelo de vuelta está programado para el día 6 del mismo mes.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.