HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Fútbol Peruano

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

El técnico argentino no quiso hablar a profundidad sobre la continuidad de Hernán Barcos, pero aseguró que la dirigencia de Alianza Lima ya conoce su postura.

Néstor Gorosito habló sobre continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima. Foto: composición LR
Néstor Gorosito habló sobre continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima. Foto: composición LR

El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima aún es una incógnita. El delantero argentino ha compartido sus ganas de renovar, pero aún no hay una respuesta concreta de la directiva blanquiazul. Por ello, después de la victoria 3-0 ante UTC en Matute, Néstor Gorosito fue consultado sobre la continuidad del 'Pirata'. Aunque no quiso profundizar en su respuesta, dejó en claro que ya mantuvo una conversación con la dirigencia íntima y ellos tienen la última decisión.

Hablar de Barcos es sinónimo de leyenda en Alianza. A pesar de su avanzada edad, el atacante no solo consiguió un bicampeonato, sino también hizo vibrar a todo el pueblo victoriano con sus goles. Por ello, gran parte de la hinchada pide la permanencia de su referente al menos por un año más.

Néstor Gorosito se pronuncia sobe la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima

"Ya di mi opinión y gerencia define al final de todo”, fue la única respuesta de Néstor Gorosito sobre Hernán Barcos. Por el momento, la única postura que se conoce es la del futbolista, quien ha reiterado sus ganas de seguir vistiendo la camiseta blanquiazul.

Es preciso indicar que Alianza estaría planeando traer a dos delanteros más para el 2026. Uno de los que suena con fuerza es el venezolano Darwin Machís, quien hoy se encuentra jugando en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, Adrián 'Rocky' Balboa es otra opción desde Racing de Argentina.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su continuidad en Alianza Lima?

Una vez culminado el encuentro ante UTC, Hernán Barcos conversó con la prensa sobre su renovación. Una vez más, señaló que su prioridad es Alianza Lima y espera que se pueda solucionar cuanto antes. Además, agradeció los gestos de la hinchada, quienes corearon su nombre durante los 90 minutos.

"Esperemos que está semana se resuelva lo de mi continuidad. Agradecido con el cariño y reconocimiento del hincha. Espero poder seguir en Alianza Lima", declaró a los medios.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos y los jugadores que no continuarán en Alianza Lima: "La decisión es que no siga"

Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos y los jugadores que no continuarán en Alianza Lima: "La decisión es que no siga"

LEER MÁS
Reimond Manco asegura que las declaraciones de Hernán Barcos son para “presionar” a Alianza Lima: "Está jugando sus cartas"

Reimond Manco asegura que las declaraciones de Hernán Barcos son para “presionar” a Alianza Lima: "Está jugando sus cartas"

LEER MÁS
Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

LEER MÁS
Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, pero no le alcanzó: jugará semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores

Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, pero no le alcanzó: jugará semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores

LEER MÁS
Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: "No tiene explicación deportiva"

Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: "No tiene explicación deportiva"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

LEER MÁS
Descenso en la Liga 1 2025: resultados y últimos partidos de los clubes que luchan por la permanencia

Descenso en la Liga 1 2025: resultados y últimos partidos de los clubes que luchan por la permanencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025