El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima aún es una incógnita. El delantero argentino ha compartido sus ganas de renovar, pero aún no hay una respuesta concreta de la directiva blanquiazul. Por ello, después de la victoria 3-0 ante UTC en Matute, Néstor Gorosito fue consultado sobre la continuidad del 'Pirata'. Aunque no quiso profundizar en su respuesta, dejó en claro que ya mantuvo una conversación con la dirigencia íntima y ellos tienen la última decisión.

Hablar de Barcos es sinónimo de leyenda en Alianza. A pesar de su avanzada edad, el atacante no solo consiguió un bicampeonato, sino también hizo vibrar a todo el pueblo victoriano con sus goles. Por ello, gran parte de la hinchada pide la permanencia de su referente al menos por un año más.

Néstor Gorosito se pronuncia sobe la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima

"Ya di mi opinión y gerencia define al final de todo”, fue la única respuesta de Néstor Gorosito sobre Hernán Barcos. Por el momento, la única postura que se conoce es la del futbolista, quien ha reiterado sus ganas de seguir vistiendo la camiseta blanquiazul.

Es preciso indicar que Alianza estaría planeando traer a dos delanteros más para el 2026. Uno de los que suena con fuerza es el venezolano Darwin Machís, quien hoy se encuentra jugando en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, Adrián 'Rocky' Balboa es otra opción desde Racing de Argentina.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su continuidad en Alianza Lima?

Una vez culminado el encuentro ante UTC, Hernán Barcos conversó con la prensa sobre su renovación. Una vez más, señaló que su prioridad es Alianza Lima y espera que se pueda solucionar cuanto antes. Además, agradeció los gestos de la hinchada, quienes corearon su nombre durante los 90 minutos.

"Esperemos que está semana se resuelva lo de mi continuidad. Agradecido con el cariño y reconocimiento del hincha. Espero poder seguir en Alianza Lima", declaró a los medios.