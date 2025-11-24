HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

El arquero de la selección boliviana expresó su postura sobre la permanencia de Hernán Barcos, quien fue ovacionado por los hinchas durante la goleada de Alianza Lima ante UTC en Matute.

Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima
Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura con una goleada ante UTC y quedó listo para afrontar los playoffs de la Liga 1. Más allá del resultado, uno de los momentos más emotivos en el Estadio Alejandro Villanueva fue la ovación que se escuchó en las gradas hacia el goleador Hernán Barcos, quien no tienen asegurada su permanencia en el club para el próximo año.

En medio de este panorama, el experimentado arquero Guillermo Viscarra se pronunció sobre la situación del popular 'Pirata' e indicó que le gustaría verlo en el plantel del 2026.

PUEDES VER: Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: 'No tiene explicación deportiva'

lr.pe

Guillermo Viscarra ante posible salida de Alianza Lima

El portero de la selección boliviana se refirió a los cánticos que recibió Hernán Barcos por parte de los aficionados en Matute. En ese sentido, 'Billy' calificó al delantero de 41 años como un ídolo de la institución.

"Esperemos que Hernán no se vaya, porque se ha ganado el cariño de la gente. Él es un excelente compañero y líder para el grupo y lo ha demostrado en todos los años que estuvo en Alianza Lima, convirtiéndose en ídolo y lo sigue haciendo. Ha tenido un excelente año (...). Nadie es ciego para no ver el cariño que Hernán se ha ganado de la gente", manifestó ante los medios de comunicación.

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

lr.pe

Hernán Barcos desea quedarse en Alianza Lima

Antes de medirse con UTC, Barcos afirmó que su prioridad es quedarse en Alianza Lima. Por otra parte, reconoció que tiene una propuesta del Albion FC de Uruguay.

"Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC, el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", sostuvo.

