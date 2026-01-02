Germán Leguía es una voz autorizada para hablar sobre Universitario. El exjugador crema analizó distintos aspectos de la 'U' antes del inicio de la temporada 2026. En principio, abordó acerca de los refuerzos que ha concretado el club merengue hasta la fecha y dio su opinión sobre Javier Rabanal, quien llega para asumir el banquillo que dejó Jorge Fossati. Justamente, sobre este último, Leguía aseguró que su equipo carecía de táctica y muchas veces fue salvado por los goles del 'Tunche' Rivera.

Además, enfatizó en que Fossati conseguía resultados positivos muchas veces gracias a las actuaciones individuales de Álex Valera o Jairo Concha. Bajo su punto de vista, a Universitario le generaron peligro en reiteradas oportunidades en el fútbol local.

Germán Leguía cuestiona la relevancia de Jorge Fossati en Universitario

Leguía afirmó que pese a que el 'Tunche' le respondía con goles en la cancha, nunca apostó por usarlo de titular. Considera que lo hacía jugar algunos minutos por una cuestión de suerte que de táctica deportiva.

“Si te pones a ver, muchos partidos los ganamos gracias a Valera, Concha o ‘Tunche’. Nunca lo ponía al ‘Tunche’. Cuando lo ponía, le salvaba la vida, más parecía una cábala que una táctica. Y a la ‘U’ le llegaron muchas veces. A la ‘U’ no le pueden llegar tantas veces”, declaró en diálogo con Ovación.

Germán Leguía elige a su fichaje favorito de Universitario

Hasta el momento, Universitario ha confirmado 4 incorporaciones para el 2026. Sin embargo, para Germán Leguía, el mejor refuerzo es el regreso de Diego Romero desde Banfield de Argentina. Considera que es un portero con mucho potencial y ahora sí podrá explotar en la 'U'.

“El nombre que más me ha alegrado es el chico Romero, el arquero. Ese, para mí, nunca se debió ir de Universitario. Ahorita sería el arquero número 1 de la selección y lejos. Me alegro mucho que él venga. De los otros, te soy franco, no los conozco, pero sí me quedo feliz que se quede el ‘Tunche’, me parece un jugador interesante. Valera me parece también igual que ‘Oreja’ porque siempre va a ser importante ahí. Concha e Inga me parecen nombres importantes. Espero que este entrenador, que tiene esa costumbre, busque a jóvenes y hagamos un equipo de eso que hizo en IDV”, añadió.