HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Fútbol Peruano

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

El futbolista peruano expresó su alegría por conseguir el tricampeonato con Universitario y además, dejó en claro que en el 2026 buscarán dejar al club en lo más alto de la Liga 1.

Andy Polo ha sido titular en los tres campeonatos consecutivos de Universitario. Foto: composición LR
Andy Polo ha sido titular en los tres campeonatos consecutivos de Universitario. Foto: composición LR

Universitario se coronó campeón de la Liga 1 2025. El conjunto crema, que está próximo a disputar su último partido del año ante Los Chankas, fue un equipo avasallador y volvió a colocarse en lo más alto del fútbol peruano por tercer año consecutivo. Uno de los baluartes de esta histórica hazaña ha sido Andy Polo. Desde que regresó de Estados Unidos, el extremo peruano se ganó un puesto en el conjunto crema y hasta se convirtió en uno de los líderes dentro del plantel.

Para Polo, el tricampeonato no debe ser el límite de la institución merengue. Por este motivo, en una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Tadokoro', la 'Joya' dejó en claro que busca ser tetracampeón en el Perú porque nadie lo ha conseguido.

PUEDES VER: Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: No asumes, te escondes

lr.pe

Andy Polo asegura que quiere ser tetracampeón del fútbol peruano

El tetracampeonato es uno de los temas más polémicos en el fútbol peruano. Año tras año, Alianza Lima y Universitario se disputan este título con distintos argumentos históricos. Esto ha trascendido hasta la actualidad; por ello, Polo tiene claro cuál es el objetivo de la 'U' para el 2026.

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el fútbol peruano", declaró el futbolista de 31 años, dejando en evidencia cuál será la meta del equipo.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

¿A qué equipo reconoce la FIFA como tetracampeón del fútbol peruano?

Hace poco más de dos años, la polémica sobre el tetracampeonato revivió tras la búsqueda de información del periodista Joel Peralta. Por medio de sus redes sociales, contó que se había contactado con la FIFA para saber la verdad sobre el título de 1934 y, en base a documentos históricos, le explicaron quién es el monarca de dicho año.

"Desde inicios de año vengo investigando y documentándome sobre el título del 34, aquel que enfrenta a Universitario y Alianza Lima. En esa línea, tratando de ir a una fuente oficial, hace algunos meses le escribí un correo a la FIFA preguntando por sus registros oficiales. En un plazo muy corto, FIFA me respondió y envió la información: en su registro es Alianza Lima el que figura como campeón de 1934", informó en su cuenta de X.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Jorge Fossati revela la posibilidad de fichar a Christian Cueva para Universitario: "Lo tendría que pensar"

Jorge Fossati revela la posibilidad de fichar a Christian Cueva para Universitario: "Lo tendría que pensar"

LEER MÁS
Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega HOY Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿A qué hora juega HOY Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Fútbol Peruano

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

Eddie Fleischman apunta contra Jorge Fossati tras declaraciones sobre su continuidad en Universitario: "No aclara nada"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025