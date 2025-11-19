Universitario se coronó campeón de la Liga 1 2025. El conjunto crema, que está próximo a disputar su último partido del año ante Los Chankas, fue un equipo avasallador y volvió a colocarse en lo más alto del fútbol peruano por tercer año consecutivo. Uno de los baluartes de esta histórica hazaña ha sido Andy Polo. Desde que regresó de Estados Unidos, el extremo peruano se ganó un puesto en el conjunto crema y hasta se convirtió en uno de los líderes dentro del plantel.

Para Polo, el tricampeonato no debe ser el límite de la institución merengue. Por este motivo, en una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Tadokoro', la 'Joya' dejó en claro que busca ser tetracampeón en el Perú porque nadie lo ha conseguido.

Andy Polo asegura que quiere ser tetracampeón del fútbol peruano

El tetracampeonato es uno de los temas más polémicos en el fútbol peruano. Año tras año, Alianza Lima y Universitario se disputan este título con distintos argumentos históricos. Esto ha trascendido hasta la actualidad; por ello, Polo tiene claro cuál es el objetivo de la 'U' para el 2026.

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el fútbol peruano", declaró el futbolista de 31 años, dejando en evidencia cuál será la meta del equipo.

¿A qué equipo reconoce la FIFA como tetracampeón del fútbol peruano?

Hace poco más de dos años, la polémica sobre el tetracampeonato revivió tras la búsqueda de información del periodista Joel Peralta. Por medio de sus redes sociales, contó que se había contactado con la FIFA para saber la verdad sobre el título de 1934 y, en base a documentos históricos, le explicaron quién es el monarca de dicho año.

"Desde inicios de año vengo investigando y documentándome sobre el título del 34, aquel que enfrenta a Universitario y Alianza Lima. En esa línea, tratando de ir a una fuente oficial, hace algunos meses le escribí un correo a la FIFA preguntando por sus registros oficiales. En un plazo muy corto, FIFA me respondió y envió la información: en su registro es Alianza Lima el que figura como campeón de 1934", informó en su cuenta de X.